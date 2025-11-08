Klaas schlägt im "Kölner Treff" Alarm: "Im TV ist das Ende der Schlange erreicht!"

Köln - Das deutsche Fernsehen hat ein Nachwuchsproblem. Immer weniger Menschen wollen für klassische Sendungen vor der Kamera stehen - auch, weil die Konkurrenz in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Im WDR-Talk " Kölner Treff " hat Klaas Heufer-Umlauf (42) verraten, warum er trotzdem eine TV -Karriere eingeschlagen hat.

Klaas Heufer-Umlauf (42) war am Freitagabend zu Gast beim "Kölner Treff". © WDR/Melanie Grande

"Wir sind damals noch aufs sinkende Schiff draufgesprungen, statt runter zu springen", meint der Entertainer im Gespräch mit Moderator Micky Beisenherz (46).

Zwar halte sich das Fernsehen angesichts der neuen Konkurrenz durch die sozialen Netzwerke inzwischen doch länger, als von vielen Experten befürchtet.

"Aber es ist nicht so, dass in dieser Karriere noch wahnsinnig viele Leute nachkommen. Wenn es Nachwuchs gibt, dann passiert das in anderer Form, in anderer Darreichung, auf anderen Medien", thematisiert Klaas das Nachwuchsproblem in der Branche.

Die Folge davon: Gemeinsam mit seinem Buddy Joko Winterscheidt (46) werde er wohl auch mit "80 oder 90 Jahren noch der Jüngste sein, weil im klassischen Fernsehen das Ende der Schlange erreicht ist. Und da stellt sich keiner mehr an!", meint der 42-Jährige.