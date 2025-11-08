Reality-Star sauer auf TV-Sender! "Das Schlimmste, was sie hätten tun können - und sie wussten das!"

Berlin/Köln - Sie hegten Gedanken, gemeinsam ein Kind zu bekommen - heute ist bei Kate Merlan (38) und Sam Dylan (34) nur noch Hass am Spiel. Zumindest handelt ihr Auftritt in der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung" davon. Vorher flogen am TAG24-Mikrofon die Fetzen.

Erstes Match gegeneinander um den besseren Schlafplatz. © Joyn/Willi Weber

"Ich glaube, wir begrüßen uns nicht", sagte Kate kurz nach ihrer Ankunft bei der Premiere der ProSieben-Show in Berlin. "Ich bin immer gutmütig, Hoffnung gibt's immer. Aber wo viel Hoffnung ist, ist auch viel Enttäuschung." Ein Spoiler auf das neue Format?

Sie sei "wirklich schockiert" gewesen, als sie im "Dome" ihre Augenmaske abnahm und ihr früher bester Freund Sam vor ihr stand, mit dem sie zerstritten ist.

"Die haben mir das Schlimmste vor die Nase gestellt, was sie hätten tun können - und sie wussten das! Sie haben den tiefsten Schmerz aus mir rausgeholt", so die 38-Jährige zu TAG24.

Jedoch: "Im Nachhinein war es gut, dass es Sam geworden ist. So hatte man die Möglichkeit, Sachen aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Ich wollte gar nicht mehr mit ihm sprechen, aber wenn du gezwungen wirst, springst du noch mal über deinen Schatten und machst vielleicht noch mal eine Tür auf, um Antworten auf deine Fragen zu kriegen."

Schon zum Einzug ins Gartenhaus im Kölner Umland habe es zwischen den früheren BFFs geknallt. Kate verspricht: "Das wird die krasseste Show, die ihr je geguckt habt. Alles andere ist ein Witz dagegen!"