Kalter Krieg 2.0? "Fakt ist" diskutiert die "Zeitenwende"

Leipzig/Erfurt - Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt flammt der Konflikt zwischen Osten und Westen immer stärker auf. Unliebsamer Höhepunkt: der Krieg in der Ukraine , der auch als Stellvertreterkrieg angesehen wird. Sogar Atomkriegsdrohungen zählen ü ber mehr als 30 Jahre nach dem endgültigen Zerfall des Ostblocks wieder zur Normalität. Die MDR-Talkshow " Fakt ist! Aus Erfurt " diskutiert am Montag (4. März) über die sogenannte "Zeitenwende".

Raketen werden während der Militärparade zum "Tag des Sieges" durch Moskau gefahren. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

"Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (65) 2022 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag. Seit jenem 24. Februar führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine.

In der MDR-Talkshow "Fakt ist! Aus Erfurt" wird unter anderem diskutiert, wie sich die "Zeitenwende" bemerkbar macht, wie die Politik die aktuelle Gefahrenlage einschätzt und wie die Bevölkerung diese bewertet.



Zu den Gästen zählen:

Ulrike Grosse-Röthig (45), Die Linke, Thüringer Parteivorsitzende



(45), Die Linke, Thüringer Parteivorsitzende Merle Spellerberg (27), Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete aus Dresden, Mitglied im Verteidigungsausschuss

(27), Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete aus Dresden, Mitglied im Verteidigungsausschuss Nico Lange ( 48), Politikwissenschaftler und Sicherheitsberater

48), Politikwissenschaftler und Sicherheitsberater Oberst Georg Oel, Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Thüringen

Für Letztgenannten ist laut MDR klar, dass längst Krieg geführt wird, nur in einer anderen Qualität. Schon länger müssten Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen - teils von privaten Akteuren - abgewehrt werden, heißt es.