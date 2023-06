1 Euro von RTLZWEI: Das steckt wirklich hinter Serkan Yavuz' Mini-Gage

Kampf-der-Realitystars-Gewinner Serkan Yavuz hat das Geheimnis um seine 1-Euro-Gage von RTLZWEI gelüftet - das steckt wirklich dahinter.

Von Nicole Reich

Köln/Regensburg – Am Ende musste RTLZWEI doch noch blechen! Aber bevor Serkan Yavuz (30) den Sieg inklusive 40.000-Euro-Prämie bei "Kampf der Realitystars" einfahren konnte, nahm der ehemalige Rosenkandidat bekanntlich für die mickrige Gage von nur einem Euro an der Wettkampf-Show teil. Jetzt verrät er, was es wirklich mit dem Mini-Honorar auf sich hat.

Serkan Yavuz' (30) hat nur einen Euro Gage für seine "Kampf der Realitystars"-Teilnahme bekommen. © RTLZWEI Zu Gast beim RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" widerlegte Serkan den Verdacht von Moderatorin Katja Burkard (58), dass RTLZWEI ihn eingangs gar nicht als KDRS-Teilnehmer haben wollte. "Ich war angefragt", stellte der 30-Jährige klar. Als es jedoch ums Geld ging, sei das "so ein Pokern" gewesen. Man habe sich über einen längeren Zeitraum nicht auf eine Gage einigen können. "Das war ein Hin und Her. Ich kenne ja meinen Wert und ich weiß ja, was ich so haben will", deutete Serkan an, ohne einen konkreten Betrag nennen zu wollen. "Schon ein bisschen was ..." habe er von dem Privatsender gefordert. Kampf der Realitystars Kampf der Realitystars: "Der war am Tiefpunkt seines Lebens, der hatte kein Geld!" In Serkans Rechnung flossen dabei nicht nur seine vorherigen TV-Erfahrungen aus Formaten wie "Bachelorette", "Bachelor in Paradise" und "Prominent getrennt" mit ein, sondern auch die Tatsache, dass er längst nicht mehr nur für sich alleine sorgen muss.

Serkan Yavuz über Gagen-Verhandlungen mit RTLZWEI: "Musste das letzte Ass aus dem Ärmel ziehen"