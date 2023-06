Großes Finale bei "Kampf der Realitystars": DIESER Promi schnappt sich (nur) 40.000 Euro!

Finaleeeee! In der zehnten und letzten Folge entscheidet sich endlich, wer den "Kampf der Realitystars" und damit auch 40.000 Euro gewinnt.

Von Annika Rank

Thailand - Finaleeeee! In der zehnten und letzten Folge entscheidet sich endlich, wer den "Kampf der Realitystars" und damit auch 50.000 ... ups, 40.000 Euro ... gewinnt.

ACHTUNG, SPOILER!

Das Spiel "Suchstabensalat" stellt die Promis vor große Herausforderungen. © RTLZWEI "Diese Stimmung hier in der Sala ist so geil", schwärmt Matthias Mangiapane (39) noch - doch dann flattert der Starblitz ins Haus und stellt die acht verbliebenen Promis vor vollendete Tatsachen: In zwei Spielen wird entschieden, wer ins Finale einzieht. Und am Ende stimmen dann die ausgeschiedenen Teilnehmenden über den Gewinner oder die Gewinnerin ab. Der ein oder andere bekommt angesichts der Tatsache, dass sie keinen Einfluss auf Sieg oder Niederlage haben, "Arschflattern und Dünnschiss". Aber keine Zeit für den Toilettengang, denn schon steht das erste Spiel "Suchstabensalat" an. Hier müssen erst Bilderrätsel gelöst und dann die einzelnen Buchstaben des Lösungswortes in einem Schleimbad gesucht und zusammengesetzt werden. Nach einigen Minuten kommen die meisten Kandidaten auf das gesuchte Wort. "Redaktions ... f*** dich ... buch?!", tobt Lukas Baltruschat (29), bevor auch bei ihm der Groschen fällt: Redaktionsbüro. Kampf der Realitystars "KDRS"-Kandidaten spekulieren über Liebesleben ihrer Kollegen: "Wer würde denn Oliver Pocher ficken?" Nur Emmy Russ (23) hat derartig große Probleme mit dem Bilderrätsel, dass das Produktionsteam ihr sogar eine Tafel und Kreide zum Schreiben zur Verfügung stellt. Damit schafft auch sie es schließlich. Im anschließenden Schlammbad ist es dann ein Wettlauf gegen die Zeit, denn nur die schnellsten fünf Kandidaten ziehen ins Halbfinale ein. Während Matthias im Eifer des Gefechts ein Rechtschreibfehler unterläuft ("Als wär ich ein Analphabet, Peinlichkeit des Todes"), ist Serkan Yavuz (29) in Ekstase: "Das war besser als Sex, als ich da 'Redaktionsbüro' aufgestellt hab!" Wie sich herausstellt, ist seine Freude durchaus berechtigt: Als schnellster Buchstabensucher belegt Serkan den ersten Platz, danach kommen Lukas, Eva Benetatou (31), Sascha Sirtl (45) und Bernd Kieckhäben (33). Das bedeutet gleichzeitig, dass Peggy Jerofke (47), Emmy und Matthias die Sala verlassen müssen.

Buchstabieren ist nicht Emmys (23) Stärke. © RTLZWEI

Auch Matthias (39) sitzt am Ende da wie ein begossener Pudel und muss die Sala vor dem Finale räumen. © RTLZWEI

KDRS-Pressekonferenz: Percival schießt gegen Serkan

Lukas (29) versucht sich bis zum Finale durchzubeißen. © RTLZWEI Als Belohnung für den Einzug ins Halbfinale bekommen die verbliebenen fünf ihre Koffer zurück. Danach sollen sie sich ins Redaktionsbüro begeben, um dort "Ideen und Verbesserungsvorschläge" für die nächste KDRS-Staffel zu sammeln. Das ist aber natürlich nur ein Vorwand, denn unterdessen wird die Sala für eine Pressekonferenz umgebaut. Die neugierigen Journalisten: die ausgeschiedenen Kandidaten, die an der ein oder anderen Stelle noch Klärungsbedarf haben. Neben unspektakulären Fragen an die versammelte Runde wie "Wieso habt ihr den Sieg verdient?" werden vor allem Eva und Serkan ins Kreuzverhör genommen. Kampf der Realitystars Ende bei "Kampf der Realitystars": Von diesem Trio ist Sarah Knappik am meisten enttäuscht So streitet die 31-Jährige ab, nur aus Rache an ihrem Ex Chris (34) mit Ur-Bachelor Paul Janke (41) geflirtet zu haben. Zudem weist sie den Vorwurf von sich, aus Image-Politur-Gründen an der Show teilgenommen zu haben - das treffe stattdessen viel besser auf Tim Sandt (32) zu. Für Zündstoff sorgt aber vor allem Percival Duke (58), der es nach ihrem Disput nach wie vor auf Serkan abgesehen hat. "Vor mir sitzen vier würdige Kandidaten", behandelt er den jungen Familienvater bei seiner Fragerunde wie Luft. Auf die Frage, warum er Serkan ausschließe, antwortet der 58-Jährige eiskalt: "Ich weiß nicht, wer das ist." "Ich hoffe einfach, dass da trotzdem ein bisschen Gerechtigkeit ist und sich jeder seine eigene Meinung bildet", so Serkans niedergeschlagener Wunsch für das Finale.

Bernd (33) überzeugt eher mit gewagter Fashion als mit gewonnenen Spielen. © RTLZWEI

Dramatischer Münzwurf: Giulia Siegel entscheidet, wer KDRS gewinnt

Cathy Hummels (35) führt durch das große KDRS-Finale. © RTLZWEI Um die Top 3 festzulegen, müssen die verbliebenen Kandidaten Schätzfragen beantworten. Wer am nächsten dran ist, darf sich zuerst in der Sala auf die Suche nach Goldmünzen machen. Wer als Erstes zehn Münzen findet, zieht ins Finale ein. Bei Fragen wie "Wie weit ist die Sala vom Kölner Dom entfernt?" oder "Wie viele Einwohner hat Thailand?" liegen die Antworten noch recht nah beieinander, doch bei "Wie viele Sendeminuten gab es in den Staffeln 1 bis 3?" rast Eva mit der Schätzung "160 Millionen" um etwa 160 Millionen Minuten am Ziel vorbei. "Die peinlichste Antwort, die ich je in meinem Leben gegeben hab", stellt sie treffend fest. Am Ende kann sie sich trotzdem durchsetzen und wandert mit Serkan und Sascha direkt ins Finale. Wie bereits erwähnt, entscheiden dann schließlich die bereits ausgeschiedenen Kandidaten über den Gewinner. Nach und nach und mit Begründung werfen sie eine Münze für ihren Favoriten ein. Eva erhält eine einzige Mitleids-Münze von Manny Ludolf (60), die restlichen teilen sich gleichmäßig zwischen Serkan und Sascha auf. Es herrscht Gleichstand, sodass Giulia Siegel (48) schließlich die finale Entscheidung treffen muss. Sie wirft ihre Münze auf Serkans Seite ein, woraufhin der 29-Jährige überwältigt vor Freude weinend zusammenbricht. Mit 40.000 Euro im Gepäck darf er wieder nach Hause fahren. Damit hat sich seine 1-Euro-Gage mehr als ausgezahlt.

Serkan (29) hat sich von Anfang bis Ende durchgebissen und wird deshalb wohlverdient zum Sieger gekrönt. © RTLZWEI