Bachelor Paul Janke: Mit dieser Frau führte er jahrelang eine heimliche Beziehung

Paul Janke (41) plaudert bei "Kampf der Realitystars" über seine vergangene Beziehung.

Das erklärt er zumindest in der kommenden Woche im Gespräch beim "Kampf der Realitystars" (KdRS). Den pikanten Ausschnitt spoilerte am Mittwoch "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" im Anschluss an das Reality-Format.

Vier bis fünf Jahre sei der 41-Jährige mit der Cousine von KdRS-Konkurrentin Sarah Knappik (36) zusammen gewesen.

Mit dieser Beichte hätte vermutlich niemand gerechnet, aber Paul weiß eben auch, wie man möglichst viel Sendezeit generiert.

Ob Paul wohl weitere Details zu seiner vergangenen Beziehung am kommenden Mittwoch preisgeben wird? Wir hoffen es doch sehr. Sonst kann vielleicht auch Cousine Sarah aus dem Nähkästchen plaudern.

Jetzt ist der Hamburger wieder Single. Sagt er zumindest. Oder versteckt er doch wieder eine Frau?

Dass er mit Antonia Hemmer (23) angebandelt hat, wurde in den vergangenen Tagen zwar mehrfach vermutet, zuletzt wurde eine Liaison aber dementiert.