Gagen-Zoff bei Reality-Show: "Habe das Gefühl, mir wurde nicht die Wahrheit gesagt"

Im Spiel "Deutschland sucht den Gagen-Star" müssen die Promis in mehreren Durchgängen erraten, wer das meiste und wer das wenigste Geld für die Teilnahme an der Sendung bekommen hat.

Die Neuzugänge Shawne Fielding (55) und Martin Angelo (31) dürfen einem Promi die Sendezeit stehlen. © RTLZWEI

Das liebe Geld bleibt weiter Top-Thema. Beim zweiten Game "Steal Or No Steal", angelehnt an die beliebte Spielshow "Deal Or No Deal", müssen die Kandidaten einen von vielen Geldkoffern öffnen. In jedem der Koffer befindet sich eine bestimmte Summe, welche die Teilnehmer "stehlen" oder zurückstellen können.

Was sie nicht ahnen: Entscheiden sie sich dafür, das Geld zu nehmen, wird dieses von der Gewinnsumme abgezogen. Zudem wissen die Stars nicht, wer etwas genommen hat oder nicht. Am Ende kommt heraus: Es fehlen 6900 Euro! "Finde ich ziemlich ekelhaft", urteilt Teamplayerin Anoushka.

Schnell melden sich Anita Latifi (29), Dennis Lodi (29) sowie Pinar Sevim (39) und entlarven sich als dreiste Langfinger. Einer hält sich besonders bedeckt: Stephen. Der 50-Jährige hat sich stolze 3000 Euro in die Tasche gesteckt.