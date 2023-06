Ende bei "Kampf der Realitystars": Von diesem Trio ist Sarah Knappik am meisten enttäuscht

Thailand - Nachdem sie sich zwischenzeitlich wieder zurück in die Sendung gekauft hatte, ist für Sarah Knappik (36) seit Mittwochabend endgültig Schluss bei " Kampf der Realitystars ". Aber nicht, ohne noch mal gegen ein paar andere Kandidaten zu schießen.

Ganze sieben von neun Stimmen erhielt Sarah, unter anderem natürlich von Emmy, die ihren Münzeinwurf nicht mal kommentierte. "Sie wusste doch jetzt schon, dass ich gehe und dann einfach noch so respektlos zu sein ... Diese Person ist für mich einfach durch und durch respektlos", sagt die 36-Jährige in ihrem Exit-Interview. "Da hätte ich ihr mit 23 Jahren ein bisschen mehr Reife zugetraut."

Bei der Nominierung entschuldigte sich die Mutter für ihren "Ton". "Das tut mir wirklich leid, das war nicht meine Absicht, das wollte ich nicht. Da auf jeden Fall sorry an der Stelle."

Daraufhin bezeichnete sie Erzfeindin Emmy Russ (23) als "das Falscheste, was Deutschland gesehen hat, ekelhaft". Und Matthias Mangiapane (39) flippte auch aus: "Du bist die Ratte, du verkaufst jeden. Ich würde mich schämen, Sarah."

Mit den meisten Nominierungsstimmen hatte Sarah schon vor der "Stunde der Wahrheit" in Folge 9 gerechnet.

Emmy Russ (23) war außer sich, was sich Sarah beim Spiel "Zwangsversteigerung" geleistet hat. © RTLZWEI

Enttäuscht zeigte sich die Rapperin aber auch von Matthias, mit dem sie nicht warm geworden sei.

"Das war auch einfach eine ganz komische Nummer, die er jetzt hier gefahren hat. Also ich finde ihn auch nicht ehrlich in dem Format, aber er soll sein Ding machen."

Obwohl sie ihn angeblich nie nominiert hätte, warf auch Serkan Yavuz (29, "Du bist hier absolute Unterhaltung, du hast diese Sendung so bereichert") eine seiner beiden Münzen bei der Blondine ein.

"Wir haben eine sehr, sehr enge Bindung gehabt, ich hab den wirklich wie einen Bruder ins Herz geschlossen und bin natürlich dann traurig, dass er mir jetzt eine Münze gegeben hat."

Am meisten würde sich Sarah über einen Sieg des Bachelor-Finalisten Lukas Baltruschat (30) freuen.

"Weil er für mich ein Mensch ist, der viele Werte hat, der hat das Herz am rechten Fleck, er meditiert, er hat mir sein Bett heute Nacht gegeben und das, was er sagt, berührt einen. Und auch, wenn er mal was doof findet, trotzdem gibt er Menschen Chancen oder versucht, mit den Menschen das Gespräch auf eine respektvolle Art und Weise zu suchen. Und ich liebe solche Menschen!"