"Kampf der Realitystars" geht in die nächste Runde! Diese Stars sind dabei

München - Es ist wieder so weit! Die fünfte Staffel von " Kampf der Realitystars" startet im Frühjahr 2024 bei RTLZWEI und wird abermals von Cathy Hummels (36) moderiert. 23 Prominente kämpfen um den Titel "Realitystar 2024" und natürlich um 50.000 Euro Preisgeld.

In der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars" werden unter anderem Theresia Fischer (31, l.), Tanja Tischewitsch (34, 2.v.l.) und Maurice Dziwak (25, r.) zu sehen sein. © RTLZWEI

Wer tritt in die Fußstapfen des "Realitystars 2023" Serkan Yavuz (30)? Auch dieses Jahr werden die Kandidaten am Star-Strand in Thailand aufeinandertreffen. Doch statt Urlaub und Entspannung warten jede Menge Action- und Geschicklichkeitsspiele auf die Realitystar-Anwärter.

Neben den zahlreichen Challenges geht es vor allem um Sendezeit, SENDEZEIT! Dafür müssen sich die Promis beispielsweise an der "Wand der Wahrheit" messen und sich regelmäßig dem Reality-Check stellen, in dem es darum geht, wie gut die Stars wirklich bei den Zuschauern ankommen.

Des Weiteren müssen sie sich vor Nominierung schützen und gegen Bestrafung kämpfen. Wer kann sich in den zehn Folgen beweisen und am Ende das dicke Preisgeld absahnen?

Insgesamt 23 Frauen und Männer aus allen Bereichen der Unterhaltungsbranche werden unter der thailändischen Sonne ordentlich für Entertainment sorgen.