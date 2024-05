Böse Unterstellung der Bier-Zwillinge: "Du wünschst uns etwas Schlechtes"

Thailand - Als einen "herben Verlust" bezeichnete Maurice Dziwak (25) seinen eigenen Exit in der 7. Folge bei " Kampf der Realitystars ". Natürlich bekam auch Erzfeind Aleks Petrovic (33) sein Fett noch einmal weg. Aber auch den süßen Bier-Zwillingen Heidi und Heike Kapuste (57) wurde die Meinung gegeigt.

Maurice Dziwak (25) wurde in der 7. Folge "Kampf der Realitystars" rausgewählt. © RTLZWEI

Die Twins, die im Rahmen einer Werbung für die Biersorte "Astra" bekannt wurden, hätten Maurice laut seinen Aussagen unterstellt, "dass ich ihnen nicht gönne, dass sie gesund sind", sagte er nach seiner Rauswahl. "Oder auch, dass ich was dagegen gehabt hätte, dass sie ihren Kindern was geben zum Studium." Sie hätten ihm gesagt: "Es hat uns getroffen, dass du uns was Schlechtes wünschst."

Das habe ihn "maßlos enttäuscht". Denn eigentlich war alles, was er den rothaarigen Brandenburgerinnen gesagt habe, "gut gemeint".

Er habe an seine kranke Mutter gedacht, die "keine Luft" bekomme und deren Zustand "immer schlimmer und schlimmer" werde. "Die sind 57 und topfit. Das war kein Angriff, ich hab mir einfach gewünscht, dass es bei meiner Mama auch so wäre."

Auch die Teilnahme von Seherin Lilo von Kiesenwetter (70) sei "für mich schade. Meine Mama ist nicht mal 70 und die kann das nicht so machen." Die Kapustes hätten seine Sätze "komplett falsch aufgenommen", behauptet er.

Die Münze von Aleks zu bekommen, interessiere ihn gar nicht, sagt der 25-Jährige, der bei seinen Eltern wohnt. "Der ist moralisch gesehen eh ganz unterste Schublade. Wenn du den als Freund hast, brauchst du keine Feinde mehr. Wer dem glaubt, hat nix im Kopp. Der Junge ist einfach nur scheinheilig, daran wird sich auch nie was ändern."