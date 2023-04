Antonia Hemmer meldet sich nach "Kampf der Realitystars"-Exit: "Kaum zu realisieren"

Hannover/Thailand - Schon in Folge 4 von " Kampf der Realitystars " musste die " Sommerhaus der Stars "-Gewinnerin Antonia Hemmer (23) die Sala verlassen. Bei Instagram meldete sie sich jetzt zu Wort.

Die einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Antonia Hemmer (23) wurde schon früh bei "Kampf der Realitystars" rausgewählt. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Auch für sie sei die Entscheidung denkbar überraschend gekommen. "War für mich im ersten Moment auch kaum zu realisieren", erklärte Antonia am Wochenende in einem Q&A in ihrer Instagram-Story.

Doch nicht nur der Exit an sich habe sie unerwartet getroffen - sondern auch, wer sie letztlich gewählt habe. "Würde Euch so gerne mehr dazu sagen, darf ich leider nicht", erklärte Antonia. Und weiter: "So viel sei gesagt; vertrau nur Deinem eigenen Arsch. Und zum Glück macht Karma vor niemandem halt."

Unklar ist, wieso die 23-Jährige sich nicht weiter dazu äußern darf - und auf wen sie dabei vor allem anspielt.

Gewählt wurde sie letztlich von Eva Benetatou (31), Serkan Yavuz (30), Sarah Knappik (36) und Matthias Mangiapane (39) - und das, nachdem sie sich wegen eines Sonnenstichs noch kränkelnd durch den Tag gequält hatte. "Anscheinend habe ich nicht genug gegeben", schlussfolgerte Antonia dennoch gleich nach ihrem Rauswurf unter Tränen. Sie hätte nicht gedacht, so schlecht bei den anderen Mitkandidaten angekommen zu sein.

Immerhin war sie besonders stolz auf ihren Einzug, da sie zum ersten Mal ohne ihren Ex Patrick Romer (27) für eine Reality-TV-Show angefragt worden war.