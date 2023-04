Serkan Yavuz beim Fremd-Flirten erwischt? Jetzt reagiert der "Kampf der Realitystars"-Favorit

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) sind im Mai 2022 Eltern einer kleinen Tochter geworden. © Montage: Instagram/Serkan Yavuz

Der Dreh für die RTLZWEI-Show ist längst vorbei und Serkan wieder zurück in Deutschland, doch nun könnte der Haussegen bei dem einstigen Rosenanwärter von "Bachelorette" Gerda Lewis (30) schief hängen.

So hat Promiflash am heutigen Freitag zwei Fotos veröffentlicht, die Serkan in einer augenscheinlich verfänglichen Situation zeigen. Auf dem ersten ist der Vater der kleinen Nova Skye Sya zu sehen, wie er dicht neben einer fremden Frau in einem Regensburger Club steht und den Arm um sie legt.

Der zweite Schnappschuss ist offenbar nur wenige Sekunden versetzt aufgenommen worden. Auch hier lässt Serkan viel Körperkontakt mit der Unbekannten zu und verpasst ihr anscheinend einen Kuss auf die Wange.

Das Promi-Blatt zitiert dazu eine Zeugin der Szenerie: "Ich habe seinen [Serkans, Anm. d. Red.] Kollegen gefragt, was Samira wohl dazu sagen würde und er meinte: 'Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.'"