Wird "Kampf der Realitystars" zum Vollflop? Cathy Hummels erneut böse angefeindet!

Köln/Thailand - Gemäß der vorläufigen Quoten erlebt " Kampf der Realitystars " in diesem Jahr eine Bruchlandung. Was sagen die neuen Zahlen? Moderatorin Cathy Hummels (36) steht erneut massiv in der Kritik!

Das RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" hat in der aktuellen Staffel mit einem Quoteneinbruch zu kämpfen. © RTLZWEI

Eigentlich interessiert die aktuelle Staffel bislang so wenig Menschen wie nie zuvor. Doch in der Episode am vergangenen Mittwoch (5. Juni) konnte das einst so beliebte RTLZWEI-Format gleich zwei Bestmarken verzeichnen.

Laut "DWDL" erlebten etwa 730.000 Zuschauer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr mit, welcher Promi ins Finale vorstoßen konnte und für wen der Traum von der 30.000-Euro-Gewinnsumme kurz vor Schluss doch noch platzte.

Es war die höchste Reichweite, die die Show in ihrer jüngsten Ausgabe eingeholt hat. Satte 330.000 Beobachter kamen außerdem aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dies entspricht einem Marktanteil von 7,3 Prozent - ebenfalls ein Rekord für die laufende Staffel.

Dass die Show zum Ende noch einmal zulegen konnte und jetzt zwei Wochen am Stück über der Sieben-Prozent-Marke lag, kann den schwachen Start nur bedingt kompensieren. Weiterhin beläuft sich der durchschnittliche Marktanteil auf unter sechs Prozent. Tiefstwert!