26.07.2026 09:13 "Kann sich nicht mehr selbst reproduzieren": Neue Doku zeigt, was nach Waldbrand passiert

Überall auf der Welt häufen sich Waldbrände. Doch was passiert nach den Feuern im Wald? Eine neue MDR-Doku gibt Einblicke.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Überall auf der Welt häufen sich Waldbrände. In Deutschland war 2025 das verheerendste Waldbrand-Jahr der letzten 50 Jahre. Doch was passiert nach den Feuern im Wald? Und wie groß ist die Gefahr von Waldbränden wirklich? Eine neue MDR-Doku gibt Einblicke.

Screenshot aus einer Aufnahme der Feuerwehr vom Waldbrand in der Sächsischen Schweiz. Ein Waldbrand zerstört in Tagen, manchmal nur Stunden, was Jahrhunderte zum Wachsen brauchte. © MDR/Capricornum Film/Ústecké Im mediterranen Raum, so erklärt Prof. Ioannis Gitas von der Aristoteles-Universität in Thessaloniki in der Doku, seien Brände sogar wichtig und gehören zum natürlichen Prozess der Waldentwicklung. Einige Pinienarten brauchen demnach das Feuer sogar. "Wenn sie 80 oder 100 Jahre kein Feuer sehen, wird ihr Ökosystem zu alt, um sich zu regenerieren", erklärt der Wissenschaftler. Pinienwälder brauchen gleichzeitig jedoch sehr lang für ihre Regeneration, weshalb die Wissenschaftler besorgt sind über die kurzen Abstände der Brände. "Wenn wir immer wieder alle fünf bis zehn Jahre Brände haben, dann gibt es nicht genug Piniensamen. Dann kann der Wald sich nicht mehr selbst reproduzieren." Für "Aus der Asche - Was kommt nach dem Waldbrand?" reiste Filmemacher Uwe Müller an verschiedenste Orte der Welt, die in den vergangenen Jahren von Feuern betroffen waren, sprach dort mit Forschern und warf einen Blick auf das, was aus den Wäldern wurde. TV & Shows Unheilbar kranke Ex-Fußballer-Tochter über Unfall und Schock-Diagnose: "Konnte es selber nicht glauben" Intakte Wälder seien dabei enorm wichtig, heißt es in der Doku. Sie entziehen ihrer Umwelt Kohlendioxid, speichern den Kohlenstoff und geben Sauerstoff ab.

Brände beeinflussen den Klimawandel: "Eins führt zum anderen"

Doch bis das Leben zurück in den Wald kehrt, dauert es nicht lang. Der schwarze Kiefernprachtkäfer benötigt sogar die verkohlten, sterilen Flächen nach einem Waldbrand für seine Fortpflanzung. © MDR/Capricornum Film/Thomas Quanter Doch wenn der Wald in Flammen aufgeht, werde der Klimaretter zum Klimakiller. 2025 wurden durch brennende Wälder in Europa 38 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Mithilfe von Satellitenbildern sollen Prof. Gitas und seine Kollegen inzwischen einen Kreislauf erkannt haben. "Wir haben längere Sommer mit sehr hohen Temperaturen, viel Trockenheit und keinen Regen, was zu mehr Bränden und größeren Brandflächen führt. Das Ergebnis sind höhere CO2-Emissionen, insgesamt höhere Emissionen in der Atmosphäre", erklärt er. "Brände sind also Teil des Klimawandels. Er wird durch Brände beeinflusst. Eins führt zum anderen." TV & Shows Dunja Hayali bei ZDF-Doku total schockiert: So schlecht steht es um die Deutsche Bahn Die Feuer hätten dabei selten einen natürlichen Ursprung. Erst bei etwa 300 Grad entzünde sich Holz. Unter anderem bei den Bränden im Großraum Los Angeles werde noch immer untersucht, ob diese von Menschen verursacht wurden.

Das erste richtige Grün erscheint bereits eine Woche nach dem Brand