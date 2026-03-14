Guido Cantz wird deutlich: Was den Komiker inzwischen richtig stört

Köln - Guido Cantz (54) ist eine Institution im Kölner Karneval. Doch inzwischen hat sich auch dort etwas getan, das dem Komiker auf den Geist geht, wie er im " Kölner Treff " verrät.

Guido Cantz (54) hat im "Kölner Treff" darüber gesprochen, was ihn am Karneval inzwischen stört. © Oliver Berg/dpa

Auf die Frage von Moderator Micky Beisenherz (48), wie sich der Karneval in den vergangenen Jahren verändert hat, wird der 54-Jährige deutlich: "Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, die Leute zum Zuhören zu bekommen", so Guido, der im Stadtteil Porz wohnt.

Vor allem die Ablenkung durch Handys sei deutlich größer geworden als früher, wie der Komiker preisgibt.

Trotzdem will der 54-jährige Kölner die Flinte nicht ins Korn werfen. "Es macht mir weiterhin einen Riesenspaß. Das Publikum will halt weiterhin auch Sprecher hören und nicht nur Musik", macht Cantz klar.

Und das, obwohl man Karneval mit Hochleistungssport vergleichen könne.

"Wenn du, so wie ich, achtmal am Tag eine halbe Stunde auf der Bühne stehst, vor unterschiedlichem Publikum, ist das schon anstrengend", gibt er zu.