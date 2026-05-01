WDR-Talkshow mit grandiosen Gästen: Diese Promis sind im "Kölner Treff"
Köln - Am Freitagabend fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im "Kölner Treff" wieder zahlreichen prominenten Gästen auf den Zahn. Wer ist diesmal mit dabei?
Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast sind Jan Ullrich (52) und Rick Zabel (32). Der eine gewann 1997 als bislang einziger Deutscher die Tour de France – der andere war damals gerade drei Jahre alt und begleitete seinen Vater Erik Zabel (55) bei den großen Rennen.
Später wurde auch Rick Radprofi, trat in die Fußstapfen von Vater und Großvater. "Ulle" hingegen erlebte nach dem großen Triumph tiefe Abstürze. Im "Treff" sprechen sie über den Radsport, ihre Karrieren und den Start eines gemeinsamen Podcasts.
Ebenfalls begrüßen dürfen Link und Beisenherz die Schauspielerin Eva Mattes (71). Als Tatort-Ermittlerin Klara Blum wurde sie zum absoluten Publikumsliebling. In der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" spielt sie derzeit als kantige, warmherzige Bäuerin.
Aber die 71-Jährige kann auch Kleinkunst: Aktuell widmet sie sich einem Programm der Lyrikerin Mascha Kaléko, in dem Heimat und Sehnsucht leise nachklingen. Weitere Details dazu verrät sie am Freitagabend.
Dietrich Grönemeyer (73) nähert sich im WDR-Schnack derweil einem Thema, das wirklich jeden betrifft: Schlafen und Schlafstörungen. Er spricht über die eigene Schlafapnoe und darüber, wie viel Schlaf in Familiengeschichten und kleinen Ritualen und Routinen steckt.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 1. Mai
- Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (60), die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum beim "Aktuellen Sportstudio" feiert. Schon als junges Mädchen fieberte sie immer genau dieser Sendung entgegen. Aber auch für Olympia begeistert sie sich.
- Comedian Jerry Vsan (29), der zu den erfolgreichsten Newcomern der Szene zählt und sich dabei am liebsten derb und voller Selbstironie präsentiert. Im "Treff" spricht er über seine Kindheit und Jugend in Köln sowie sein erstes eigenes Stand-up-Programm.
- Innenarchitektin und TV-Star Eva Brenner (50), die als Kind gerne Räume aus Kartons baute und heute ganze Wohnwelten gestaltet. Mit dem Format "Zuhause im Glück" wurde die Blondine zum Gesicht der deutschen Umbau-TV-Kultur. Heute kümmert sie sich um Gärten.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (1. Mai) um 21.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande