WDR-Talkshow mit grandiosen Gästen: Diese Promis sind im "Kölner Treff"

Köln - Am Freitagabend fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im " Kölner Treff " wieder zahlreichen prominenten Gästen auf den Zahn. Wer ist diesmal mit dabei?

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) werden auch am 1. Mai wieder gemeinsam den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen moderieren. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast sind Jan Ullrich (52) und Rick Zabel (32). Der eine gewann 1997 als bislang einziger Deutscher die Tour de France – der andere war damals gerade drei Jahre alt und begleitete seinen Vater Erik Zabel (55) bei den großen Rennen.

Später wurde auch Rick Radprofi, trat in die Fußstapfen von Vater und Großvater. "Ulle" hingegen erlebte nach dem großen Triumph tiefe Abstürze. Im "Treff" sprechen sie über den Radsport, ihre Karrieren und den Start eines gemeinsamen Podcasts.

Ebenfalls begrüßen dürfen Link und Beisenherz die Schauspielerin Eva Mattes (71). Als Tatort-Ermittlerin Klara Blum wurde sie zum absoluten Publikumsliebling. In der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" spielt sie derzeit als kantige, warmherzige Bäuerin.

Aber die 71-Jährige kann auch Kleinkunst: Aktuell widmet sie sich einem Programm der Lyrikerin Mascha Kaléko, in dem Heimat und Sehnsucht leise nachklingen. Weitere Details dazu verrät sie am Freitagabend.

Dietrich Grönemeyer (73) nähert sich im WDR-Schnack derweil einem Thema, das wirklich jeden betrifft: Schlafen und Schlafstörungen. Er spricht über die eigene Schlafapnoe und darüber, wie viel Schlaf in Familiengeschichten und kleinen Ritualen und Routinen steckt.