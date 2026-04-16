WDR-Talkshow: Diese Promis sind am Freitagabend im "Kölner Treff"
Köln - Am Freitagabend (22 Uhr) fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im "Kölner Treff" wieder zahlreichen prominente Gästen auf den Zahn.
Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Rosemondy (bürgerlich Dua Fares). Die Twitch-Streamerin stammt aus einer Herner Hochhaussiedlung und wurde vor wenigen Wochen zur Miss Germany 2026 gewählt.
Als Kind aus Syrien geflohen wurde die heutige 26-Jährige hierzulande von ihren Lehrern unterschätzt. Sie machte ihr Abitur und eröffnete ein Kosmetikstudio - das Corona nicht überlebte. Im "Treff" spricht sie offen über Rassismus, Sexismus und mentale Gesundheit.
Die Talkrunde bereichern wird auch der Graf von Unheilig (56). Mit einer Mischung aus Pathos und Pop füllte er einst Hallen und erreichte mit "Unter deiner Flagge" und "Geboren um zu leben" ganze Generationen. Dann wurde es jahrelang still um ihn.
Jetzt ist er zurück auf der Bühne. Mit Link und Beieisenherz spricht der Sänger über sein erfolgreiches Comeback im vergangenen Jahr, seine wiederentflammte Kreativität sowie neue musikalische Töne.
Bewegend ist auch die Vita von Annegret Miunske und Bärbel Sperling. Die beiden sind eineiige Zwillinge und haben ihr komplettes - mittlerweile 82 Jahre umfassendes Leben - gemeinsam verbracht. Von ihrem Doppelpack-Dasein wollen sie im WDR berichten.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 17. April
Moderatorin Bettina Tietjen (66), die am allerliebsten mit Ehemann und Camper in der Natur unterwegs ist. Ihre Reisen sind ein Streifzug durch Landschaften. Sie trifft Fremde, die zu Freunden werden, und erlebt Pannen, die erzählt werden müssen.
Royal-Experte Michael Begasse (60), der in den vergangenen 30 Jahren fast alle königlichen Hochzeiten und Großevents hautnah miterlebt hat. Derzeit liegt über England allerdings der "Andrew"-Schatten und auch das norwegische Königshaus bereitet ihm Kummer. Warum? Das verrät der 60-Jährige im "Kölner Treff".
Autor Benjamin von Stuckrad-Barre (51), der laut WDR ein Talent dafür hat, die Welt so zu betrachten, als stünde sie ständig leicht schief. Doch genau daraus entstehen seine besten Texte. Im Talk erzählt er, wie die Begegnung mit Udo Lindenberg sein Leben veränderte.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (20. März) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande