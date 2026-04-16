WDR-Talkshow: Diese Promis sind am Freitagabend im "Kölner Treff"

Köln - Am Freitagabend (22 Uhr) fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im " Kölner Treff " wieder zahlreichen prominente Gästen auf den Zahn.

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) werden auch am 17. April wieder gemeinsam den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen moderieren. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Rosemondy (bürgerlich Dua Fares). Die Twitch-Streamerin stammt aus einer Herner Hochhaussiedlung und wurde vor wenigen Wochen zur Miss Germany 2026 gewählt.

Als Kind aus Syrien geflohen wurde die heutige 26-Jährige hierzulande von ihren Lehrern unterschätzt. Sie machte ihr Abitur und eröffnete ein Kosmetikstudio - das Corona nicht überlebte. Im "Treff" spricht sie offen über Rassismus, Sexismus und mentale Gesundheit.

Die Talkrunde bereichern wird auch der Graf von Unheilig (56). Mit einer Mischung aus Pathos und Pop füllte er einst Hallen und erreichte mit "Unter deiner Flagge" und "Geboren um zu leben" ganze Generationen. Dann wurde es jahrelang still um ihn.

Jetzt ist er zurück auf der Bühne. Mit Link und Beieisenherz spricht der Sänger über sein erfolgreiches Comeback im vergangenen Jahr, seine wiederentflammte Kreativität sowie neue musikalische Töne.

Bewegend ist auch die Vita von Annegret Miunske und Bärbel Sperling. Die beiden sind eineiige Zwillinge und haben ihr komplettes - mittlerweile 82 Jahre umfassendes Leben - gemeinsam verbracht. Von ihrem Doppelpack-Dasein wollen sie im WDR berichten.