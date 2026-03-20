"Kölner Treff": Diese Promis kommen heute Abend in die WDR-Talkshow
Köln - Auch an diesem späten Freitagabend (22 Uhr) dürfen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im "Kölner Treff" wieder zahlreiche prominente Gäste begrüßen.
Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Sarah Engels. Die 33-jährige Sängerin wird Deutschland im Mai beim großen "Eurovision Song Contest"-Finale in Wien (Österreich) vertreten – der bisherige Höhepunkt ihrer musikalischen Karriere.
Als Zweitplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar" (2011) stand die Kölnerin schon früh im Rampenlicht. Jetzt erzählt die Zweifach-Mama, wie sie gelernt hat, unter den Augen der Öffentlichkeit mit persönlichen Brüchen, Druck und Selbstzweifeln umzugehen.
Ebenfalls im "Treff" zu Gast sind Benni und Dennis Wolter (beide 35). Die Zwillinge aus Düsseldorf gehören zu den prägenden Gesichtern einer Generation, die Unterhaltung im Internet groß gemacht hat. Fast eineinhalb Millionen Menschen folgen ihnen dort.
Mit Link und Beisenherz sprechen die beiden über ihre Erfolgsgeschichte, die mit einer geliehenen Kamera im Kinderzimmer begann. Zudem plant das Brüder-Paar ein ganz neues Kapitel, um das Fernsehen zu erobern. Welche Idee wohl dahintersteckt?
Bewegend ist auch die Vita von Barbara Pachl-Eberhart (51). Vor 18 Jahren verlor sie durch einen Autounfall ihren Mann und ihre zwei kleinen Kinder. Im WDR führt die Österreicherin aus, wie ein Leben trotz eines solchen Schicksalsschlags glücklich weitergehen kann.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 20. März
BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (74), der seit 50 Jahren auf der Bühne steht und mit seinen "Kölsch Rock"-Songs mittlerweile ganze Generationen begleitet. Und das, obwohl er vielleicht sogar lieber Maler als Musiker geworden wäre.
Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (38), die selbst komplexe Themen einleuchtend erklären kann. Durch ihre ZDF-Show "MaiThink" führt die Chemikerin mit Witz, Präzision und Haltung. So ist es ihr gelungen, eine ganze Generation für trockene Fakten zu begeistern. Zehn Staffeln sprechen für sich.
Tenor Jonas Kaufmann (56), der vor fast exakt 20 Jahren in einer "La Traviata"-Vorstellung an der New Yorker Metropolitan Opera einsprang und quasi über Nacht zum Weltstar wurde. In der Folge begann ein beispielloser Siegeszug über die großen Opernbühnen der Welt.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (20. März) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande