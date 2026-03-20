"Kölner Treff": Diese Promis kommen heute Abend in die WDR-Talkshow

Köln - Auch an diesem späten Freitagabend (22 Uhr) dürfen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im " Kölner Treff " wieder zahlreiche prominente Gäste begrüßen.

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) werden auch am 13. März wieder gemeinsam den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen moderieren. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Sarah Engels. Die 33-jährige Sängerin wird Deutschland im Mai beim großen "Eurovision Song Contest"-Finale in Wien (Österreich) vertreten – der bisherige Höhepunkt ihrer musikalischen Karriere.

Als Zweitplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar" (2011) stand die Kölnerin schon früh im Rampenlicht. Jetzt erzählt die Zweifach-Mama, wie sie gelernt hat, unter den Augen der Öffentlichkeit mit persönlichen Brüchen, Druck und Selbstzweifeln umzugehen.

Ebenfalls im "Treff" zu Gast sind Benni und Dennis Wolter (beide 35). Die Zwillinge aus Düsseldorf gehören zu den prägenden Gesichtern einer Generation, die Unterhaltung im Internet groß gemacht hat. Fast eineinhalb Millionen Menschen folgen ihnen dort.

Mit Link und Beisenherz sprechen die beiden über ihre Erfolgsgeschichte, die mit einer geliehenen Kamera im Kinderzimmer begann. Zudem plant das Brüder-Paar ein ganz neues Kapitel, um das Fernsehen zu erobern. Welche Idee wohl dahintersteckt?

Bewegend ist auch die Vita von Barbara Pachl-Eberhart (51). Vor 18 Jahren verlor sie durch einen Autounfall ihren Mann und ihre zwei kleinen Kinder. Im WDR führt die Österreicherin aus, wie ein Leben trotz eines solchen Schicksalsschlags glücklich weitergehen kann.