WDR-Talkshow: Diese Promis sind heute Abend im "Kölner Treff"
Köln - Am Freitagabend (22 Uhr) fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im "Kölner Treff" wieder zahlreichen prominente Gästen auf den Zahn.
Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Rebecca Mir (34). Bekannt wurde die TV-Moderatorin durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Dort belegte sie 2011 den zweiten Platz.
Der Spagat zwischen Laufsteg, TV-Kamera und Familienalltag scheint Rebecca mühelos zu gelingen. Im "Treff" verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis und beweist dabei, dass Glamour eine gewisse Haltung nicht ausschließt.
Guido Cantz (54) steht der 34-Jährigen in puncto Arbeitseifer in nichts nach. Der Entertainer ist eine feste Größe im Kölner Karneval und hat jüngst erst wieder erfolgreich 180 Auftritte über die Bühne gebracht.
Allerdings wurde die fünfte Jahreszeit diesmal vom Tod seines geliebten Vaters Otto Cantz (†85) überschattet. Wie er Humor und Trauer unter einen Hut gebracht hat, wird Guido im WDR-Fernsehen verraten. Seit März ist er zudem mit einem neuen Comedy-Programm auf Tour.
Beim Musiksender VIVA begann ihre TV-Karriere, jetzt kennt man sie vor allem als Ärztin Jessica Delgado aus der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff": Die Rede ist natürlich von Collien Fernandes (44). Am Ostersonntag sticht die Crew wieder in See. Das Ziel: Island.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 13. März
Moderatorin Angelina Kirsch (37), die zu den erfolgreichsten Curvy‑Models Deutschlands zählt und von ihrer Winter-Traumhochzeit auf Sylt berichten wird, bei der sie aufgrund des Tods ihres Vaters (2024) von ihrer Mama zum Altar geführt wurde.
Der Bochumer Kabarettist Frank Goosen (59), der am liebsten Themen aus dem wirklichen Leben in seinen Programmen verarbeitet. Aktuell befasst er sich mit der traditionellen Eckkneipe: ein aussterbendes Männerdomizil, in dem eher die Frauen das Sagen haben.
Dagmar Rosenfeld (52) und Robin Alexander (50), zwei der profiliertesten Politikjournalisten des Landes. Er ist Schalke-Fan aus Wanne-Eickel. Sie stammt aus dem Rheinland und hat ein Faible für Schlager. Jetzt haben die beiden einen eigenen Podcast an den Start gebracht. Worum es darin geht, verraten sie im WDR.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (13. März) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande