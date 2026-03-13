WDR-Talkshow: Diese Promis sind heute Abend im "Kölner Treff"

Köln - Am Freitagabend (22 Uhr) fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) im " Kölner Treff " wieder zahlreichen prominente Gästen auf den Zahn.

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) werden auch am 13. März wieder gemeinsam den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen moderieren. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem in der WDR-Talkshow zu Gast ist Rebecca Mir (34). Bekannt wurde die TV-Moderatorin durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Dort belegte sie 2011 den zweiten Platz.

Der Spagat zwischen Laufsteg, TV-Kamera und Familienalltag scheint Rebecca mühelos zu gelingen. Im "Treff" verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis und beweist dabei, dass Glamour eine gewisse Haltung nicht ausschließt.

Guido Cantz (54) steht der 34-Jährigen in puncto Arbeitseifer in nichts nach. Der Entertainer ist eine feste Größe im Kölner Karneval und hat jüngst erst wieder erfolgreich 180 Auftritte über die Bühne gebracht.

Allerdings wurde die fünfte Jahreszeit diesmal vom Tod seines geliebten Vaters Otto Cantz (†85) überschattet. Wie er Humor und Trauer unter einen Hut gebracht hat, wird Guido im WDR-Fernsehen verraten. Seit März ist er zudem mit einem neuen Comedy-Programm auf Tour.

Beim Musiksender VIVA begann ihre TV-Karriere, jetzt kennt man sie vor allem als Ärztin Jessica Delgado aus der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff": Die Rede ist natürlich von Collien Fernandes (44). Am Ostersonntag sticht die Crew wieder in See. Das Ziel: Island.