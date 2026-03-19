"Bares für Rares"-Objekt sorgt für Furore, auch ZDF-Expertin gesteht: "Noch nie gesehen"
Köln - In einer aktuellen Ausgabe von "Bares für Rares" landet ein Objekt auf dem Tisch, das nicht nur Horst Lichter (64) begeistert. Auch die ZDF-Expertin hat "sowas noch nie gesehen".
"Ich liebe so Kästchen mit 1000 Schubladen", jubelt der Moderator, als er vor sich auf dem Tresen das hölzerne Schränkchen erblickt. Vanessa möchte es im Namen ihres Großvaters verkaufen, der das Kleinmöbel einst einer Wäscherei abgekauft hat.
Zu Lichters großer Überraschung sind die einzelnen Fächer noch gefüllt. "Da sind alte Wäschezeichen drin", weiß Bianca Berding (49), die heute für die Taxierung des Schätzpreises zuständig ist.
Was die Herstellung angeht, so vermutet die Sachverständige einen Zeitraum ab 1910 bis in die 1930er-Jahre. Exakter geht es nicht, denn auch sie muss zugeben: "Ich habe sowas noch nie gesehen, das ist wirklich selten." Vor allem der nahezu vollständige Originalzustand sei "unfassbar".
Die Wäschezeichen wurden noch nie ausgepackt und befinden sich deshalb in einem Top-Zustand. Für das Schränkchen gilt das nicht. Einige Griffe fehlen bereits, wodurch die 49-Jährige das allgemeine Erscheinungsbild des Mitbringsels als "sehr gebraucht" einstuft.
Vanessas Großvater wünscht sich dennoch 500 Euro für das Möbel aus gebeiztem Pechkiefer. Berding nickt, hält aber auch 600 Euro für möglich. "Diese Schränkchen sind begehrt", so ihr Argument. Lichter staunt: Er hatte nur an einen "Hunni" gedacht.
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Glücklicherweise löst das hölzerne Schränkchen im Verhandlungsraum eine ähnliche Euphoriewelle aus wie schon während der Expertise. "Das ist eine Rarität", erkennt Daniel Meyer (52) sofort: "Jeder sucht Schränkchen mit ganz vielen Schubladen."
Eröffnet wird die Auktion von Christian Vechtel (51). Lange haben seine 100 Euro nicht Bestand, denn jeder im Raum hat Interesse an dem Wäscherei-Relikt. Entsprechend schnell ist auch die 300-Euro-Marke geknackt. Dann wird das Ganze "persönlich".
Sowohl Elke Velten-Tönnies (73) als auch Jan Cizek und Anaisio Guedes (beide 50) wollen das Objekt unbedingt. In Zehn-Euro-Schritten treibt das Trio den Preis bis auf 500 Euro in die Höhe. "Da bin ich raus", erklärt Guedes. Und auch Cizek steigt aus.
Der Zuschlag geht somit an Velten-Tönnies. "Ich liebe solche Kästchen", gesteht die 73-jährige Kölnerin, während sie für Vanessa die Scheine auf den Tisch legt. Die Kandidatin kann ihr Glück kaum fassen. Sie sei "überglücklich", den Wunschpreis ihres Opas erreicht zu haben.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares