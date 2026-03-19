"Bares für Rares"-Objekt sorgt für Furore, auch ZDF-Expertin gesteht: "Noch nie gesehen"

Köln - In einer aktuellen Ausgabe von " Bares für Rares " landet ein Objekt auf dem Tisch, das nicht nur Horst Lichter (64) begeistert. Auch die ZDF-Expertin hat "sowas noch nie gesehen".

Vanessa (r.) möchte bei "Bares für Rares" im Namen ihres Großvaters ein altes Wäscherei-Relikt verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich liebe so Kästchen mit 1000 Schubladen", jubelt der Moderator, als er vor sich auf dem Tresen das hölzerne Schränkchen erblickt. Vanessa möchte es im Namen ihres Großvaters verkaufen, der das Kleinmöbel einst einer Wäscherei abgekauft hat.

Zu Lichters großer Überraschung sind die einzelnen Fächer noch gefüllt. "Da sind alte Wäschezeichen drin", weiß Bianca Berding (49), die heute für die Taxierung des Schätzpreises zuständig ist.

Was die Herstellung angeht, so vermutet die Sachverständige einen Zeitraum ab 1910 bis in die 1930er-Jahre. Exakter geht es nicht, denn auch sie muss zugeben: "Ich habe sowas noch nie gesehen, das ist wirklich selten." Vor allem der nahezu vollständige Originalzustand sei "unfassbar".

Die Wäschezeichen wurden noch nie ausgepackt und befinden sich deshalb in einem Top-Zustand. Für das Schränkchen gilt das nicht. Einige Griffe fehlen bereits, wodurch die 49-Jährige das allgemeine Erscheinungsbild des Mitbringsels als "sehr gebraucht" einstuft.

Vanessas Großvater wünscht sich dennoch 500 Euro für das Möbel aus gebeiztem Pechkiefer. Berding nickt, hält aber auch 600 Euro für möglich. "Diese Schränkchen sind begehrt", so ihr Argument. Lichter staunt: Er hatte nur an einen "Hunni" gedacht.