Nach zwei Wochen wieder auf Sendung: Auf diese Promis dürft Ihr Euch beim "Kölner Treff" freuen
Köln - Nach einer zweiwöchigen Pause dürfen sich die TV-Zuschauer am Freitagabend (22 Uhr) endlich wieder auf den "Kölner Treff" freuen. Mit dabei sind wie immer zahlreiche prominente Gäste.
Unter anderem begrüßen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) Schauspielerin und Moderatorin Birgit Schrowange (68).
Die gebürtige Sauerländerin feierte erst vor wenigen Tagen ihren 68. Geburtstag, will sich davon aber ganz und gar nicht unterkriegen lassen – im Gegenteil: Sie feiert das Älterwerden und lebt es in vollen Zügen aus. Ganz nach dem Motto: Das Beste kommt zum Schluss.
Seit 2017 ist die Ex von ZDF-Moderator Markus Lanz (57), mit dem sie auch einen gemeinsamen Sohn hat, mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer zusammen, im Juli 2023 trat sie mit 65 Jahren vor den Traualtar und mit 90 soll möglichst Silberhochzeit gefeiert werden.
Zudem will sie sich offen den Herausforderungen des Alterns stellen – neben ihren markanten grauen Haaren trägt Schrowange seit Kurzem auch ein Hörgerät, um weiter am Leben teilhaben zu können.
Und das ist nötig, schließlich zog die 68-Jährige zuletzt nach 50 Jahren in Köln gemeinsam mit ihrem Liebsten nach München. "Wir fühlen uns jung, wie zwei Studenten, die sich noch einmal eine Stadt erobern", betont sie.
"Kölner Treff" am 10. April: Das sind die weiteren Gäste
Jánik (30) und Jenke von Wilmsdorff (60) sind ein ungewöhnliches Vater-Sohn-Gespann. Während der eine für seine extremen Selbstversuche und Fernsehexperimente bekannt ist, arbeitet der andere als Fotograf und Werbefilmer. Gemeinsam wollen sie aus der Perspektive zweier Generationen von "extremen Momenten" berichten und über das Leben sinnieren.
Bestseller-Autorin Hera Lind (68) landete vor über 30 Jahren mit dem Roman "Das Superweib" ihren größten und erfolgreichsten Hit. Seitdem hat sich die Bielefelderin auf das Schreiben von Tatsachenromanen konzentriert – und auch damit große Erfolge gefeiert. In ihrem aktuellen Buch geht es um eine Fünflingsmutter, die um das Leben ihrer Kinder und um einen Ausweg aus einer gewalttätigen Ehe kämpft, bis sie endlich ein neues glückliches Zuhause findet.
Komiker Tutty Tran (38) wusste lange Zeit nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Bis er im Fitnessstudio bemerkte, dass sein größtes Talent nicht das Stemmen von Gewichten ist, sondern das Erzählen. Seitdem hat er eine bemerkenswerte Karriere hinter sich – und füllt mit seinem trockenen Humor inzwischen ganze Hallen. Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum spielt er seine bislang größte Show in der Berliner Uber Arena.
Vor 20 Jahren wurde ihr Vater Mehmet vom NSU ermordet. Im "Kölner Treff" spricht Gamze Kubasik (40) über den schicksalhaften Moment, der ihr Leben für immer veränderte. Daneben tritt sie regelmäßig in Schulen und bei Veranstaltungen auf, um die Erinnerungen an die grausame Mordserie wachzuhalten.
Seit 2018 steht Roland Riebeling (48) als Kommissar Norbert Jütte für den Kölner "Tatort" vor der Kamera und hat sich in dieser Zeit zu einem der Publikumslieblinge entwickelt. Aufgewachsen ist Riebeling aber in Essen – und das hört man noch heute, wenn er von seiner "Omma" und einer Kindheit zwischen Herz, Kumpelgeist und Ruhrpott-Charme erzählt.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend um 22 Uhr im WDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD-Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande