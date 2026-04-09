Nach zwei Wochen wieder auf Sendung: Auf diese Promis dürft Ihr Euch beim "Kölner Treff" freuen

Köln - Nach einer zweiwöchigen Pause dürfen sich die TV -Zuschauer am Freitagabend (22 Uhr) endlich wieder auf den " Kölner Treff " freuen. Mit dabei sind wie immer zahlreiche prominente Gäste .

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) sind am Freitag nach einer zweiwöchigen Pause wieder mit dem "Kölner Treff" auf Sendung. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem begrüßen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) Schauspielerin und Moderatorin Birgit Schrowange (68).

Die gebürtige Sauerländerin feierte erst vor wenigen Tagen ihren 68. Geburtstag, will sich davon aber ganz und gar nicht unterkriegen lassen – im Gegenteil: Sie feiert das Älterwerden und lebt es in vollen Zügen aus. Ganz nach dem Motto: Das Beste kommt zum Schluss.

Seit 2017 ist die Ex von ZDF-Moderator Markus Lanz (57), mit dem sie auch einen gemeinsamen Sohn hat, mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer zusammen, im Juli 2023 trat sie mit 65 Jahren vor den Traualtar und mit 90 soll möglichst Silberhochzeit gefeiert werden.

Zudem will sie sich offen den Herausforderungen des Alterns stellen – neben ihren markanten grauen Haaren trägt Schrowange seit Kurzem auch ein Hörgerät, um weiter am Leben teilhaben zu können.

Und das ist nötig, schließlich zog die 68-Jährige zuletzt nach 50 Jahren in Köln gemeinsam mit ihrem Liebsten nach München. "Wir fühlen uns jung, wie zwei Studenten, die sich noch einmal eine Stadt erobern", betont sie.