Trauer bei "Hartz und herzlich": Manjas Verlobter Norbert (†63) ist tot

Rostock - Traurige Neuigkeiten aus Rostock: Norbert von "Hartz und herzlich" ist im Alter von 63 Jahren überraschend verstorben.

Manja (53) und Norbert (63) waren verlobt und seit Jahren ein Paar. © RTLZWEI

Die tragische Botschaft teilte die Produktion über einen Instagram-Post des Sendungsaccounts mit.

"Wir nehmen Abschied von Norbert. Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass Norbert, der langjährige Partner und Verlobte von Manja, im Alter von 63 Jahren verstorben ist", hieß es in dem Beitrag.

"Unser tiefes Mitgefühl und herzliches Beileid gilt Manja sowie allen Angehörigen und Freunden. Alle Protagonistinnen und Protagonisten von "Hartz und herzlich" sowie das gesamte Team sind in Gedanken bei ihnen. Ruhe in Frieden - du wirst uns fehlen", schrieb das Team.

Ganz besonders hart wird dieser Verlust seine Verlobte Manja (53) treffen. Norbert war ihr langjähriger Partner und später Verlobter der Rostocker Protagonistin.