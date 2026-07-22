Trauer bei "Hartz und herzlich": Manjas Verlobter Norbert (†63) ist tot
Rostock - Traurige Neuigkeiten aus Rostock: Norbert von "Hartz und herzlich" ist im Alter von 63 Jahren überraschend verstorben.
Die tragische Botschaft teilte die Produktion über einen Instagram-Post des Sendungsaccounts mit.
"Wir nehmen Abschied von Norbert. Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass Norbert, der langjährige Partner und Verlobte von Manja, im Alter von 63 Jahren verstorben ist", hieß es in dem Beitrag.
"Unser tiefes Mitgefühl und herzliches Beileid gilt Manja sowie allen Angehörigen und Freunden. Alle Protagonistinnen und Protagonisten von "Hartz und herzlich" sowie das gesamte Team sind in Gedanken bei ihnen. Ruhe in Frieden - du wirst uns fehlen", schrieb das Team.
Ganz besonders hart wird dieser Verlust seine Verlobte Manja (53) treffen. Norbert war ihr langjähriger Partner und später Verlobter der Rostocker Protagonistin.
Manja und Norbert: Kennenlernen in der Obdachlosenunterkunft
Kennengelernt hatten sich die zwei in einer Obdachlosenunterkunft. Doch die beiden lebten getrennt: Manja in einem Pflegeheim, Norbert nur wenige Kilometer von ihr entfernt in einer Obdachlosenunterkunft.
Das Paar traf sich alle paar Tage, trotzdem erklärte die Rostockerin, dass sie mit Norbert ihre bis dahin beste Beziehung gehabt hatte.
Manja leidet unter mehreren Krankheiten: Die Rostockerin lebt mit der Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose und leidet unter dem chronischen Darmleiden Morbus Crohn.
In den Kommentaren nehmen die Fans Abschied von Norbert. "Oh nein, er hat Manja gut getan, Beileid an alle, dem er viel bedeutet hat", schrieb ein User. "Das tut mir so leid. Die waren so lustig zusammen. Ach man. Ruhe in Frieden lieber Norbert", kommentierte jemand anderes.
Titelfoto: RTLZWEI