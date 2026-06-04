Doppelmord bei GZSZ: Nächster Serienliebling beißt überraschend ins Gras
Berlin - Nächster Schock bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Seit Wochen beschäftigt der Mord an Zoe die Zuschauer, doch es kommt noch schlimmer, denn vollkommen unerwartet muss ein weiterer Serienliebling das Zeitliche segnen.
Achtung, Spoiler!
Wer jetzt dachte, dass es sich dabei um John Bachmann handelt, der sieht sich getäuscht, auch wenn GZSZ-Urgestein Felix von Jascheroff (43) kürzlich seinen Ausstieg bei der beliebten Daily Soap angekündigt hatte.
Allerdings ist der erst für Anfang 2027 geplant, sodass sein Tod jetzt noch ein wenig zu früh kommen würde, auch wenn Lara Dandelion Seibert (33) nach der Ermordung ihrer Figur Zoe zunächst noch in Flashbacks auftaucht.
Vielmehr ist es ihr Ehemann, der ihr jetzt nachfolgt: Ist Carlos Lopez dem Mörder seiner Frau zu nahe gekommen oder wurde er Opfer eines zufälligen Verbrechens?
Michi macht sich Sorgen um seinen Kumpel und zieht Toni ins Vertrauen. Er erzählt ihr, dass Carlos zu einem Selfstorage von Zoe gehen wollte. Die Kommissarin macht sich auf die Suche und entdeckt den Witwer dort in einer großen Blutlache!
Nicht nur für die GZSZ-Fans kommt dieser Abgang quasi ohne Vorwarnung, auch Schauspieler Patrick Fernandez (41) hat mit seinem abrupten Ende in der beliebten Vorabendserie nicht gerechnet.
GZSZ-Star Patrick Fernandez hat nicht mit Tod seiner Figur gerechnet
"Es kam total überraschend. Ich hätte nie gedacht, dass Carlos umgebracht wird", stellt der Schauspieler in einem RTL-Interview fest. Die Nachricht über den Tod seiner Figur sei "das Schockierendste" gewesen.
Er habe absolut nicht damit gerechnet, dass seine Geschichte auf diese Weise enden könnte, und der Abschied fiel ihm nicht leicht. Der 41-Jährige verliebe sich nach eigener Aussage immer in seine Rollen, "deshalb tut es weh, wenn eine Figur stirbt".
Er sei jedoch froh, dass Carlos "zum Schluss noch einmal eine starke und stimmige Geschichte bekommen hat". Trauer habe der GZSZ-Star in seinen letzten Drehtagen aber nicht verspürt, "vielmehr ein Gefühl von Dankbarkeit. Ich habe mich geehrt gefühlt."
Am 10. Juni wird Carlos seinen letzten großen Auf- und Abtritt in der TV-Serie haben. Zum Abschied hat Patrick Fernandez noch einen Rat für seine Figur: "Hättest Du Dich nicht einfach in jemand anderen verlieben können?", bemerkt er lachend.
Der Tod von Carlos hat aber auch Auswirkungen auf John, denn der gilt plötzlich als Hauptverdächtiger für den Mord an seinem Rivalen, mit dem er kurz zuvor noch heftig aneinandergeraten war.
Wie es für ihn weitergeht und ob die Ermittler jetzt Jagd auf einen Serientäter machen müssen, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner