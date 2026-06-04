Doppelmord bei GZSZ: Nächster Serienliebling beißt überraschend ins Gras

Berlin - Nächster Schock bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Seit Wochen beschäftigt der Mord an Zoe die Zuschauer, doch es kommt noch schlimmer, denn vollkommen unerwartet muss ein weiterer Serienliebling das Zeitliche segnen.

Toni entdeckt Carlos leblos in einem Selfstorage. © RTL / Benjamin Kampehl

Achtung, Spoiler!

Wer jetzt dachte, dass es sich dabei um John Bachmann handelt, der sieht sich getäuscht, auch wenn GZSZ-Urgestein Felix von Jascheroff (43) kürzlich seinen Ausstieg bei der beliebten Daily Soap angekündigt hatte.

Allerdings ist der erst für Anfang 2027 geplant, sodass sein Tod jetzt noch ein wenig zu früh kommen würde, auch wenn Lara Dandelion Seibert (33) nach der Ermordung ihrer Figur Zoe zunächst noch in Flashbacks auftaucht.

Vielmehr ist es ihr Ehemann, der ihr jetzt nachfolgt: Ist Carlos Lopez dem Mörder seiner Frau zu nahe gekommen oder wurde er Opfer eines zufälligen Verbrechens?

Michi macht sich Sorgen um seinen Kumpel und zieht Toni ins Vertrauen. Er erzählt ihr, dass Carlos zu einem Selfstorage von Zoe gehen wollte. Die Kommissarin macht sich auf die Suche und entdeckt den Witwer dort in einer großen Blutlache!

Nicht nur für die GZSZ-Fans kommt dieser Abgang quasi ohne Vorwarnung, auch Schauspieler Patrick Fernandez (41) hat mit seinem abrupten Ende in der beliebten Vorabendserie nicht gerechnet.