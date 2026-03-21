Wegen Interview im "Kölner Treff": Micky Beisenherz entschuldigt sich öffentlich bei Collien Fernandes

Köln - Eine Woche nach dem Auftritt von Collien Fernandes (44) im " Kölner Treff " übt Moderator Micky Beisenherz (48) heftige Selbstkritik und spricht sogar von einem dicken Fehler.

Mit brüchiger Stimme erzählt Collien Fernandes (44) im "Kölner Treff" von den Deepfakes. Da war noch nicht öffentlich bekannt, dass ihr Ex-Mann Christian Ulmen dahinter stecken soll. © Screenshot/WDR/Kölner Treff

Zusammen mit Politik-Influencerin Clara Nathusius (30) hat sich der Dschungelcamp-Autor in der neuesten Folge seines Podcasts "Apokalypse und Filterkaffee" unter anderem den dramatischen Schlagzeilen um Collien Fernandes gewidmet.

Da räumt der 48-Jährige nun offen einen journalistischen Fehler ein. Tatsächlich sei ihm erst im Nachgang der Sendung klar geworden, dass er den Themenschwerpunkt nicht richtig gesetzt habe.

Statt über die dramatische Situation und den Identitätsklau der Schauspielerin zu sprechen, hatte Beisenherz aus persönlichem Interesse zu lange über ihre Rolle auf dem "Traumschiff" reden wollen.

Seiner Schilderung zufolge habe er sich dies im Anschluss auch "völlig zu Recht von der Redaktion vorwerfen lassen. (...) Wieder mal bin ich schuld", resümiert Beisenherz deutlich.