Großrazzia bei eingeschleusten Vietnamesen: "Verstehen nicht, dass wir ihnen helfen wollen"

Bei einer dieser am 21. Februar in Berlin war auch das Kamerateam der MDR-Sendung "Kripo live - Tätern auf der Spur" dabei. An jenem Dienstag sind mehr als 20 Zollermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz, um sich zu einem vietnamesischen Restaurant nahe dem Kurfürstendamm aufzumachen.

Entscheidend für die Ermittler ist es, die Gebäude ausfindig zu machen, in denen die Vietnamesen untergebracht sind - sogenannte "Safe Houses". (Archivbild) © Citynewstv/dpa

Michael Unglaube vom Hauptzollamt Berlin erklärt in der TV-Sendung, wieso die Personen separiert werden: "Wir versuchen, jeden einzeln zu befragen. Er soll uns seine Sicht der Arbeitsverhältnisse geben und es sollen keine Zurufe untereinander möglich sein."

Kollege Ronny Tillmann gibt derweil an, dass die Identitäten von zwei bis drei Personen unklar sind. "Es ist zu vermuten, dass sie sich unerlaubt in Deutschland aufhalten."

Problem: "Die Menschen verstehen nicht, dass wir ihnen ja eigentlich helfen wollen, gerade im Bereich der Ausbeutung. Sie reden ganz selten mit uns." Für die vorläufig Festgenommenen geht es anschließend zur Wache am Bahnhof Zoo.

Eine andere Täterin beutet eingeschleuste Vietnamesinnen mittels Prostitution aus. In den Hinterräumen eines Bistros an der Landsberger Allee und an weiteren Standorten in der Hauptstadt arbeiteten mindestens 13 Frauen ihre Schulden durch Sexarbeit ab.

Vorher mussten sie und mögliche Ehemänner pietätlose Knebelverträge unterschreiben. Alles, um in Deutschland das versprochen bessere Leben führen zu können.