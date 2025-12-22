Weihnachtsmarkt-Verkäuferin kann nach brutalem Überfall kaum noch schlafen

Gera - Am Abend des 7. Dezember wird in Gera eine Weihnachtsmarktverkäuferin brutal überfallen . Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter, konnte den Fall aber bislang nicht lösen.

Die Weihnachtsmarktverkäuferin wurde auf dem Nachhauseweg überfallen. © Bodo Schackow/dpa

Nachdem der Weihnachtsmarkt in der Geraer Innenstadt um 20 Uhr geschlossen hatte, wollte die 33-Jährige in die Bank in der Humboldtstraße, um das Geld einzuzahlen, wie Polizeihauptkommissar Daniel Lenk in der MDR-Fahndungssendung "Kripo Live" erzählt.

Auf dem Weg dorthin stellte die junge Frau jedoch fest, dass sie ihre Karte nicht dabei hatte. Da sie die Tageseinnahmen nicht einzahlen konnte, entschied sie sich, den Nachhauseweg anzutreten. Wenig später stieg sie in die Straßenbahn Linie 3 ein und fuhr in Richtung Gera-Lusan.

Gegen 21.15 Uhr kam die Verkäuferin an der Haltestelle Gera-Brüte an. Von dort lief sie vorbei am Netto-Markt und wurde auf einer Wiese nahe der Werner-Petzold-Straße von einem Fremden angesprochen. Er soll mehrfach "Stopp" gerufen haben, heißt es in dem Bericht von "Kripo Live".

"Als ich mich dann umgedreht habe, stand er schon direkt hinter mir und hat mich gefragt, was ich bei mir habe. Ich sagte nichts. Doch dann schaute er in meinen Korb. Er sah das Geld und da hatte ich auch schon seine Faust im Gesicht", schildert die 33-Jährige in der Sendung.