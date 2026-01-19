Brutale Attacke nach RB-Leipzig-Spiel: "Hatte insgesamt neun Brüche"

Leipzig/Wurzen - Er lebt noch immer in ständiger Angst: Tino S. kam gerade von einem Fußballspiel zurück, als er in Wurzen brutal niedergeschlagen wurde. Das Motiv: ein Rätsel. Der Täter: unbekannt. In der MDR-Sendung " Kripo live " lässt er das Geschehene nochmal Revue passieren.

Am Bahnhof Wurzen wurde Tino S. gleich zweimal von einem Mann auf sein Bike angesprochen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

"Ich hatte insgesamt neun Brüche", erinnert sich der Mann an die Folgen der grausamen Tat. Sein gesamtes Gesicht war demoliert, die Verletzungen so schlimm, dass sogar Hirnwasser ausgetreten ist.

Dabei begann der Tag ganz harmlos. Am 18. Oktober 2025 fuhr Tino S. mit dem Fahrrad zum Bahnhof Wurzen, von da aus nach Leipzig. Dort wollte er zusammen mit einem Freund das Fußballspiel RB Leipzig gegen den Hamburger SV schauen.

Doch zuvor hatte er noch in Wurzen die erste mysteriöse Begegnung. Tino schloss sein E-Bike vor einem Kiosk am Bahnhof an und wurde dabei von einem Mann angesprochen, weil sein Fahrrad ihm bekannt vorkam.

Es kam zu einer kurzen Unterhaltung. Im Gehen bot Tino S. dem Unbekannten fünf Euro an, sollte sei Rad am Abend noch da sein. Er gab ihm das Geld und fuhr nach Leipzig.