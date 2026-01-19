Brutale Attacke nach RB-Leipzig-Spiel: "Hatte insgesamt neun Brüche"
Leipzig/Wurzen - Er lebt noch immer in ständiger Angst: Tino S. kam gerade von einem Fußballspiel zurück, als er in Wurzen brutal niedergeschlagen wurde. Das Motiv: ein Rätsel. Der Täter: unbekannt. In der MDR-Sendung "Kripo live" lässt er das Geschehene nochmal Revue passieren.
"Ich hatte insgesamt neun Brüche", erinnert sich der Mann an die Folgen der grausamen Tat. Sein gesamtes Gesicht war demoliert, die Verletzungen so schlimm, dass sogar Hirnwasser ausgetreten ist.
Dabei begann der Tag ganz harmlos. Am 18. Oktober 2025 fuhr Tino S. mit dem Fahrrad zum Bahnhof Wurzen, von da aus nach Leipzig. Dort wollte er zusammen mit einem Freund das Fußballspiel RB Leipzig gegen den Hamburger SV schauen.
Doch zuvor hatte er noch in Wurzen die erste mysteriöse Begegnung. Tino schloss sein E-Bike vor einem Kiosk am Bahnhof an und wurde dabei von einem Mann angesprochen, weil sein Fahrrad ihm bekannt vorkam.
Es kam zu einer kurzen Unterhaltung. Im Gehen bot Tino S. dem Unbekannten fünf Euro an, sollte sei Rad am Abend noch da sein. Er gab ihm das Geld und fuhr nach Leipzig.
DNA-Spuren gefunden, Täter fehlt
Gegen 21.30 Uhr kam er wieder in Wurzen an, wurde erneut angesprochen. "Es ging wieder um ein Fahrrad", so Tino S. Doch er ließ sich nicht darauf ein, nahm sein Bike und schob es los. Wenig später wurde er wahrscheinlich mit einem Fahrradschloss niedergeschlagen.
"Ich bin dann am nächsten Tag in der Uniklinik Leipzig auf der Intensivstation wach geworden". An mehr erinnere er sich nicht mehr.
Die Polizei tappt bisher im Dunkeln. Zwar konnten DNA-Spuren gefunden werden, jedoch noch keine Person dazu.
"Die ständige Angst, dass doch jemand hinter mir herlaufen könnte ist da."
Mit dem Schritt an die Öffentlichkeit hofft Tino, auf einen Durchbruch in dem Fall. Wer hat am 18. Oktober, gegen 21.30 Uhr in der Nähe des Wurzener Bahnhofs etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kripo Leipzig unter der Tel. 0341/9664 6666 entgegen.
Titelfoto: Montage: Daniel Karmann/dpa; UKL/Stefan Straube