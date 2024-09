Brutaler Einbruch in Supermarkt: Diebe stehlen Beute im Wert von 17.000 Euro!

Krostitz - Kaum mehr als zwei Minuten benötigten vier Männer, als sie Anfang Juli in einen Supermarkt in Krostitz bei Leipzig einbrachen. Die Polizei ermittelt, bittet dabei um Hinweise. Das zerstörerische Vorgehen war nun Thema bei " Kripo live ".

In einen Nahkauf in Krostitz bei Leipzig wurde Anfang Juli auf zerstörerische Art eingebrochen. (Symbolbild) © Petra Hornig

Exakt um 0.39 Uhr, in der Nacht zum 3. Juli, schlugen sie zu. Das Ziel: der Nahkauf in Krostitz, direkt an der B2.

Die Täter näherten sich in einem schwarzen Auto, laut Polizei vermutlich ein Audi. Sie hielten genau vor dem Eingang des Marktes. Während der Fahrer im Wagen wartete, zertrümmerten die anderen drei mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür, um sich Zutritt zu dem Laden zu verschaffen.

Zwei der Diebe machten sich gezielt über die Tabakwaren her, während Täter Nummer drei den Fluchtweg freiräumte. Mit schnellen Handgriffen rissen sie die Glasböden aus dem Tabakregal und warfen die Zigarettenschachteln in einen Sack.

Die Täter stahlen Tabakwaren im Wert von etwa 12.000 Euro. Damit jedoch nicht genug: Auch an der Poststelle bedienten sie sich, entwendeten Briefmarken im Wert von mehr als 5000 Euro. Mit der Zerstörung im Laden beläuft sich der Schaden auf mehr als 23.000 Euro.

Mit dem Auto verschwanden sie anschließend über die B2.