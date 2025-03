Diebe räumen Spielothek aus: Durch diesen Fehler kommt ihnen die Polizei auf die Schliche!

Hohenwarsleben - Wie die MDR-Sendung "Kripo live" vom gestrigen Sonntag zeigt, gibt es neue Erkenntnisse zu dem nächtlichen Einbruch in eine Spielhalle in der Hohen Börde ( Sachsen-Anhalt ).

Die Täter schlugen dieses Fenster ein und krochen durch, um in die Spielhalle zu gelangen. © Polizeirevier Börde

Der Einbruch am 29. Dezember war gut geplant, so Claudia Seidemann, Pressesprecherin des Polizeireviers Börde.

Die Bewegungsmelder hatten die Diebe mit weißer Farbe besprüht, um unentdeckt zu bleiben.

Auch die Überwachungsaufnahmen ließen sie mitgehen.

Doch ihre gewitzte Vorgehensweise wurde den Tätern zum Verhängnis: "Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es in Brandenburg zu einem ähnlichen Vorfall in einer Spielhalle kam", so Seidemann.

Durch die Videoaufnahmen aus Brandenburg konnte die Bande nun identifiziert werden!