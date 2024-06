Ermittlungsgruppe "Schock": Leipziger Spezial-Einheit geht Telefon-Betrügern auf die Spur

Leipzig - Wie "Kripo Live" am gestrigen Sonntag berichtete, seien allein 2022 50.000 Straftaten mit einem Gesamtschaden von mehr als 25 Millionen Euro durch Messenger-Betrug begangen worden. Die Polizei Leipzig gründete vor gut einem Jahr eine Einsatzgruppe, die den Fällen auf den Grund geht.

"Die Betrugsvarianten sind sehr vielfältig. Sie passen sich auch an", erklärte Matthias Schütze, Leiter der Einsatzgruppe gegenüber "Kripo Live".

Per Telefon, SMS oder WhatsApp : Überall missbrauchen Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer, um durch schockierende Nachrichten über ihre Angehörigen an ihr Geld zu gelangen.

Mithilfe einer Software gelangen die Täter gezielt an Tausende WhatsApp-Nummern, an die sie dann Nachrichten senden. (Symbolbild) © 123RF/diegothomazini

Ein solches Phänomen sei der Betrug auf WhatsApp. Über eine Software gelangen Täter gezielt an Tausende Telefonnummern, an die sie mit einem Mal eine Nachricht senden.

"Wenn man sich nur mal vorstellt, dass 85.000 SMS versandt werden und ein halbes Prozent der Kontaktierten mit einer Zahlung in Höhe von 1000 oder 2000 Euro darauf reagiert, dann sind wir schon in einem sechs- bis siebenstelligen Schadensbereich", sagte der Einsatzgruppenleiter.

Die Inhalte der Nachrichten würde sich dabei meist ähneln: Der Sohn oder die Tochter haben eine neue Nummer, weil ihr Handy entweder kaputt oder verloren gegangen ist.



Mit einer dringend zu zahlenden Rechnung bauen sie Druck bei ihren Opfern auf. Da das Online-Banking auf dem neuen Gerät noch nicht funktioniere, sollen die Verwandten einen Betrag an ein anderes Konto überweisen.

"Die Täter legen dann Wert darauf, dass eine Echtzeitüberweisung vorgenommen wird. Also, dass die Ausführung der Überweisung von Bank zu Bank unmittelbar erfolgt", so Schütze. "Dann ist das Geld in der Regel auch verloren."