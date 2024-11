Fiese Betrugsmasche: "Handwerker" klauen 20.000 Euro von einsamem Rentner

Salzwedel - Ein Rentner in Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) ließ zwei vermeintliche Handwerker in seine Wohnung. Kurz darauf fehlten ihm 20.000 Euro. Die Sendung " Kripo live " beschäftigt sich nun mit dem dreisten Betrugsfall .

Die Betrüger sagten, dass sie die Zählerstände abmessen wollen, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. (Symbolbild) © kzenon/123RF

Günther Wiesejahn ist 93 Jahre alt. Er lebt allein, da er vor vier Jahren seine Frau verloren hat.

In einem Interview mit "Kripo live" erzählt er, wie er von Betrügern nun auch noch um all sein Erspartes gebracht wurde.

Am 16. September klingelten zwei Männer gegen 10 Uhr an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße.

Dem Rentner zufolge waren es ein Deutscher und ein Ausländer. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft aus.

Sie wollten den Heizungszähler ablesen. Wiesejahn wusste aber, dass die Zählerstände seit zwei Jahren per Funk abgelesen werden. "Systemfehler", lautete ihre Begründung.

"Ich hab mir im ersten Moment nichts dabei gedacht, ich dachte mir 'Na gut, früher haben sie das auch so gemacht'", erläutert der Rentner bei "Kripo live".

Ein Mann verwickelte ihn in ein Gespräch, während der andere so tat, als würde er etwas ablesen und verschwand dann heimlich ins Schlafzimmer. In seinem Kleiderschrank hatte Wiesejahn eine Geldkassette mit satten 20.000 Euro gelagert.

Der Dieb nahm sie geschlossen mit und sein Komplize verschwand ohne Verabschiedung. "Da hab ich mir gedacht: 'Irgendwas stimmt hier nicht'", so der 93-Jährige.