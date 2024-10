Frau bei Spaziergang sexuell missbraucht: Polizei sucht mit "Kripo Live" nach Täter!

Die Tat geschah bereits am 10. August im Glacis Park. (Symbolbild) © dpa/Carsten Rehder

Kurz nach 1 Uhr am 10. August 2024 passiert die grausame Tat. Das Opfer, eine 36-jährige Frau, wollte spazieren gehen, um den Kopf freizubekommen.

Wie Maxi Schneider, eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, machte sich die Geschädigte dann von der Carl-Miller-Straße aus auf den Rückweg und nahm hierfür die Strecke durch den Glacis Park in Richtung Norden.

Kurz vor der Brücke bei der B71 bemerkte die Frau jedoch, dass ein Mann sie verfolgte. Dieser packte sie von hinten, drückte sie gegen einen Zaun und hielt ihr den Mund zu. Das Opfer wehrte sich mit aller Kraft, konnte sich jedoch nicht befreien.

In weiterer Folge zerrte er die junge Frau in ein Gebüsch, wo er sie sexuell misshandelte. Der Straftäter ließ erst von ihr ab, als es ihr gelang, ihm in die Hand zu beißen. Anschließend flüchtete der gesuchte Mann durch den Park in Richtung der Maybachstraße.

Die geschädigte Frau blieb benommen zurück, alarmierte jedoch wenig später die Polizei. Eine anschließende Suche mit einem Fährtenspürhund und einem Hubschrauber blieb jedoch erfolglos.