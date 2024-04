Holger F. fast zu Tode gefahren und liegen gelassen: "Wir müssen für Papa kämpfen!"

Halberstadt - Ein Schock am Karfreitag: Ein 59-jähriger Radfahrer wurde im Landkreis Harz angefahren und lebensgefährlich verletzt - doch der Unfallfahrer ließ ihn einfach liegen! Jetzt bitten die Kinder des Opfers in der MDR-Sendung "Kripo Live" um Mithilfe.

An Karfreitag wurde ein 59-Jähriger bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Der Unfallfahrer ist auf der Flucht. (Symbolbild) © 123RF/margoalexa

Am 29. März war Holger F. gemeinsam mit seiner Frau gegen 16 Uhr auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, als sie die Kreuzung an der Klusstraße in Halberstadt überquerten.

Ein bislang unbekanntes Auto rammte das Rad des 59-Jährigen, er stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Holger F. erlitt einen Schädelbruch und schwere Hirnblutungen und musste für eine Not-OP und das folgende künstliche Koma in die Uniklinik Magdeburg gebracht werden. Bis heute ist er nicht wieder bei Bewusstsein.

Der Schmerz bei der Familie von Holger F. sitzt tief. "Ich war unglaublich wütend auf diesen Menschen, weil ich nicht verstehen kann, warum man so ist", erinnert sich Tochter Sabrina bei "Kripo Live".

"Wir sind eine Patchwork-Familie und er ist das Bindeglied zu uns allen", erklärt auch Tochter Anni. "Wir müssen für Papa kämpfen und dafür sorgen, dass die Person zur Rechenschaft gezogen wird!".