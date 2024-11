"Ein Knöllchen noch, dann brennt's": Dreiseitenhof aus Rache abgefackelt?

Die Rauchwolken stiegen meterweit in den Himmel. © FF Groitzsch

Es war ein riesiger Schock für Hartmut Kulas, als er am frühen Morgen des 5. Oktober 2023 mitten im Österreich-Familienurlaub vom schrillen Klingeln seines Feuerwehr-Diensthandys aus dem Schlaf geklingelt wurde: Das Display zeigte einen Notruf an seiner eigenen Adresse in Sachsen an.

"Binnen Sekunden ist die Welt zusammengebrochen", erinnert sich Ehefrau Heike in der Sendung an die Situation. "Es war eine Katastrophe, es hat uns als Familie wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen."

Vor Ort waren die Kameraden der sieben alarmierten Feuerwehren rund zehn Stunden lang mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt. Danach offenbarte sich ein trauriges Bild: Neben den zerstörten Gebäuden hatten die Flammen auch vor einem Sittich-Käfig der beiden Kinder (10 und 14 Jahre alt) nicht Halt gemacht und alle Vögel in den Tod gerissen.

"Was das mit der Kinderseele macht, das weiß man jetzt noch nicht", so Heike Kulas. "Man versucht das kindgerecht zu erklären, aber das können wir als Erwachsene ja selber gar nicht verstehen." Weil sich die Familie in ihrem Zuhause nicht mehr sicher fühlte, zog sie einen Umzug in Erwägung.

Um die beiden Kinder nicht aus ihrer gewohnten Umgebung zu reißen, habe man sich aber für den - äußerst kostspieligen - Wiederaufbau des Dreiseitenhofs entschieden.