Hildegard fällt bei WhatsApp auf fiese Betrüger rein: "Wie blöd kann man sein?"

Zerbst/Anhalt - Immer wieder werden die verschiedensten Menschen Opfer von Betrugsmaschen. So auch eine 63-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt , die sich von einem vermeintlich seriösen Berater in die Falle locken ließ und dadurch Tausende Euro verlor. Gemeinsam mit der MDR-Fahndungssendung " Kripo Live " will sie andere Betroffene warnen.

Über Social Media werden die Opfer quasi eingefangen, einer WhatsApp-Gruppe beizutreten. © Jens Büttner/dpa

Es sind nur wenige Klicks durch die sozialen Medien, als Hildegard K. (63, Name geändert) auf die Werbung eines prominenten Aktien-Influencers aufmerksam wird, der für eine WhatsApp-Gruppe wirbt.

Geblendet von der professionell aufgebauten Seite wird K. Mitglied in der WhatsApp-Gruppe "Bridgewater Aktienstrategien Gruppe-L70".



Immerhin will die 63-Jährige einfach nur ihre Kinder finanziell unterstützen. Mittlerweile weiß sie es besser: "Mein Ärger ist groß, aber es ist nicht mehr zu ändern. Jetzt denke ich: Wie blöd kann man sein?"



Sofort eilt ihr ein gewisser Martin Schmidt zu Hilfe, unterstützt bei der Installation einer App, über die sie angebliche Aktien kaufen kann. Der Trick: "Zunächst habe ich nur 500 Euro überwiesen, um damit Aktien zu kaufen."

Daraufhin habe der sehr freundliche Herr Schmidt ihr gezeigt, dass die Auszahlung funktioniert - es wurde Geld auf das Konto der Frau überwiesen. "Da habe ich gedacht: Mensch, das funktioniert ja wirklich."