Magdeburger Discounter in Brand gesteckt: "Sinnlose Zerstörung!"

Ende März wurde ein Discounter in Magdeburg angezündet. Die Polizei sucht nach konkreten Zeugen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 20. März war ein gewöhnlicher Arbeitstag für die Angestellten vom Philipps-Discounter in der Saalestraße in Magdeburg-Rothensee. Am Ende der Schicht wurde der Laden rechtmäßig verriegelt und der letzte Mitarbeiter ging nach Hause.

Nur wenige Stunden später, gegen 23.30 Uhr, legten bislang unbekannte Täter Feuer auf dem riesigen Gelände. Zwar fielen die Waren vor dem Markt und auch die vordere Gebäudehälfte den Flammen zum Opfer, die Feuerwehr konnte aber das Übergreifen des Brandes auf das restliche Areal verhindern.

"Es war ein Glück, dass die Feuerwehr so schnell vor Ort war", erklärt Vertriebsleiter Jens Bade in der aktuellen Folge von "Kripo Live".

Der Einsatz dauerte knapp eine Stunde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Schaden war jedoch enorm. Bade spricht in der MDR-Sendung von etwa einer Million Euro Sachschaden - zuzüglich der Umsatzverluste.