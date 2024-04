Nach Vandalismus in Chemnitzer Gartenanlagen sprechen Betroffene in MDR-Sendung

Chemnitz - Anfang April suchten Einbrecher zwei Kleingartenvereine in Chemnitz heim. Allein in der Anlage Abendfrieden wurden 19 Lauben angegriffen. In der MDR-Sendung " Kripo live " werden nun nicht nur Zeugen gesucht, auch die Opfer melden sich zu Wort.

"Kripo Live"-Moderator Gerald Meyer. (Archivbild) © MDR/Andreas Lander

Der Frieden ist gestört in der über 100 Jahre alten Kleingartenanlage Abendfrieden an der Blankenauer Straße in Schlosschemnitz. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Gärten, schlugen Scheiben ein, zerstörten Türen und Tore und hinterließen in den Lauben enormes Chaos. Die Täter scheinen blinde Zerstörungswut ausgelebt zu haben. In den wenigsten Gärten wurde dabei etwas geklaut. Erste Ermittlungen ergaben, dass neben einem Paar Schuhe, einem Akkuschrauber auch einige Getränke verschwunden sind.



Vorsitzende Elke Künzel berichtet: "Die Stimmung ist sehr schlecht. Große Verunsicherung, große Angst, auch weil man nicht weiß, was einen wieder erwartet, wenn man in den Garten geht." Sie fügt hinzu: "Die haben sich einfach sicher gefühlt und übernachtet. Sie haben was aus einer Laube rausgetragen und in die nächste Laube rein."

Zu den Opfern gehört auch Gartenbesitzer Sven Rudolf. Er hat seinen Garten seit fünf Jahren gepachtet. Nun wurden die Fenster der Laube eingeworfen, die Räume durchwühlt, in der Laube uriniert und das große Geschäft gemacht. Auch das Tor wurde eingetreten, geklaut wurde aber nichts.

"Das Gefühl, was man hat, wenn jemand in der Laube war, ist kein Gutes, auch weil wir ja oft hier mit unseren Kindern sind. Das ist unser Rückzugsort. Ja, das ist kein gutes Gefühl", so Sven Rudolph.