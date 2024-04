Polizei sucht Zeugen nach Banküberfall: Was bisher über die Tat bekannt ist

Mücheln - Mitte Februar überfällt ein maskierter Mann eine Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Mücheln im Saalekreis. Mithilfe von Zeugenaussagen haben die Ermittler nun eine Beschreibung des Täters erstellen können - und sich bei " Kripo live " damit an die Öffentlichkeit gewandt.

Der Überfall ereignete sich am 16. Februar. Gegen 13 Uhr betrat der Bankräuber die Filiale an der Straße Unter dem Gerade und bedrohte mit vorgehaltener Waffe einen Mitarbeiter.

Banküberfälle würden inzwischen nur noch selten verübt, erklärte "Kripo live"-Moderator Gerald Meyer (60) noch zu Beginn des Beitrags. Zu groß sei das Risiko. Im aktuellen Fall schlug der Täter jedoch am helllichten Tage zu. © MDR/Andreas Lander,

Im aktuellen Fall hatte der Räuber zwar während der gesamten Zeit in der Filiale eine Maske getragen. Zeugen hatten ihn jedoch schon vor der Tat unmaskiert gesehen und konnten so eine Beschreibung liefern. Zudem fertigten Spezialisten auf Basis der Zeugenbeschreibungen ein Phantombild an, das bei "Kripo live" gezeigt wurde.

Die Beschreibung des Täters:

Circa 40 Jahre alt



Etwa 1,70 Meter groß



Untersetzte, rundliche Statur



Dunkle, kurzgeschorene Haare mit geringer Haardichte



Komplett schwarz bekleidet (schwarze Schuhe, Hose, Jacke und Strickmütze)



Trug eine schwarze Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte



Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat im Umkreis der Straße Unter dem Gerade gesehen haben. Die Ermittler vermuten, dass der Täter nicht nur in Mücheln, sondern auch andernorts ähnliche Taten begangen haben könnte.

"Am 3. Januar dieses Jahres wurde versucht, eine Bankfiliale in Halle-Reideburg, in der Delitzscher Straße, zu überfallen. Die Kriminalisten ermitteln, ob es da Zusammenhänge gibt", so Polizeisprecher Junghans.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Halle unter Tel. 0345/2241291 entgegen.