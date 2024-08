Sams Existenz sinnlos zerstört: "Kann Miete und Essen nicht bezahlen, mein Leben geht nicht weiter"

Sam Kabas' (40) Selbstständigkeit ist in Gefahr. © Instagram/the_chaicycle

"Scheinbar möchte jemand nicht, dass wir weitermachen", postete der 40-Jährige am 7. Juli auf dem Instagram-Kanal seines "Chaicycles". Mit diesem Gastro-Bike erfüllte sich Sam seinen Traum von der Selbstständigkeit, verkaufte seit Mai an der belebten und beliebten Leipziger Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park Kaffee und Chai.

"Voll beschäftigt zu sein mit meiner Leidenschaft, mit meinem Geschäft und Leuten heiße Getränke zu verkaufen, ist das, was ich liebe", sagt der Syrer in der aktuellen "Kripo live"-Sendung.

Doch in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli, Samstag auf Sonntag, wird diese Liebe jäh beendet. Als er am späten Abend gegen 22 Uhr sein Bike wegen eines Achsenbruchs an einen Fahrradbügel anschließt, ahnt er nicht, wie er sein Gefährt am nächsten Morgen vorfindet: mit angekokelter Folie und teilweise zerstörtem Zubehör im Inneren der Transportbox.

"Ein Flaschensammler sagte mir, dass er einige betrunkene Leute auf der Brücke gesehen hat. Er hat nicht gesehen, wer das Rad angezündet hat, aber er hat gesehen, dass es plötzlich brannte", so Sam, dessen "Chaicycle" seit sechs Wochen in der Werkstatt steht. Glücklicherweise hätten zwei Frauen das Feuer gelöscht. "Dafür bin ich sehr dankbar."