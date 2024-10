Seniorin (73) wird an Haltestelle angegriffen: "Da kam einer rausgeschossen und ich bekam eine geschossen"

Halle (Saale) - An einer Straßenbahnhaltestelle in Halle-Kröllwitz wird Heidrun S. (73) von einem Unbekannten unerwartet angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nun hat sich die Seniorin in " Kripo live " zu Wort gemeldet.

An einer Straßenbahnhaltestelle in Halle wird eine Seniorin von einem Unbekannten angegriffen. Nun hat sich die Frau bei "Kripo live" zu Wort gemeldet. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Heidrun S. bekam bei der Attacke ihr Nasenbein gebrochen. Ihr Jochbein wurde zertrümmert. Wegen ihrer schweren Verletzungen musste sie ins Krankenhaus gebracht und gleich mehrfach operiert werden. Unter den Folgen leidet sie noch heute. Knapp ein Jahr nach der Tat ist ihr Gesicht noch immer nicht vollständig verheilt.

"Irgendwie zur falschen Zeit am falschen Fleck gewesen. Anders kann ich mir das nicht erklären", sagt sie heute über den Vorfall. "Wer rechnet denn damit, dass das am helllichten Tag, nachmittags dreiviertel drei, passiert? Dass einer solche Wut auf die Menschen hat?"

Die Attacke ereignete sich am 29. Oktober 2023, gegen 14.38 Uhr. Der unbekannte Angreifer war in einer Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Halle-Kröllwitz unterwegs. Schon in der Bahn fiel der Mann durch aggressives Verhalten gegenüber anderen auf. Er pöbelte, bespuckte sogar eine andere Frau, als er an der Endhaltestelle in Halle-Kröllwitz ausstieg. Dort traf er auf Heidrun S.

"Ich wollte zum letzten Eingang gehen. Bin ganz normal an der Straßenbahn langgelaufen, war noch weit vor der Tür, da kam einer aus der Straßenbahn rausgeschossen und ich bekam eine geschossen", beschreibt sie den Moment.

"Ich weiß nicht, ob's der Ellbogen war. Ich weiß nicht, ob's die Faust war. Ich weiß bloß, ich flog mit der rechten Seite an die Straßenbahn. Die Brille flog weg und ich sah nur das Blut spritzen."