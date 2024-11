Belästigung im Treppenhaus: "Da kam er uns nackt entgegen!"

Berlin - Eine alleinerziehende Mutter erlebt in ihrem Mietshaus den reinsten Horror. Ein Nachbar versucht, ihr das Leben zur Hölle zu machen, lauert ihr nackt auf, belästigt die fünfjährige Tochter. Doch wie kann man ihm dies auch nachweisen?

Maribel Simmel ist verzweifelt und sucht sich Hilfe von Ingo Lenßen, Lisa Cramer und Lennart Hartmann (33). Allein durch seinen Nudismus hat sich Peters nicht strafbar gemacht, gibt Lenßen an. "Da hätte eine sexuelle Absicht dahinterstecken müssen."

Sie jagte die fünfjährige Thea nach oben in die Wohnung: "Ich wollte einfach nur aus dieser ekelhaften Situation raus!" Sie hörte im Treppenhaus noch einen Schrei von ihm, sah aber nicht nach. Der Hammer: Peters behauptet, Simmel habe ihn die Treppen runtergestoßen, wodurch er sich die Schulter geprellt hat. Jetzt hat er sie angezeigt - wegen gefährlicher Körperverletzung.

Seit einem Vierteljahr wird sie dort von Nachbar Norman Peters tyrannisiert. "Vor zwei Tagen war ich mit meiner kleinen Tochter im Waschkeller. Als wir die Treppe hoch wollten, kam er uns nackt entgegen", berichtet sie. Auf die Bitte, dies in Zukunft zu unterlassen, habe er hämisch reagiert.

Seit sieben Monaten lebt Maribel Simmel mit ihrer fünfjährigen Tochter Thea in einem Berliner Mehrfamilienhaus.

Es ist einer der ersten Fälle für den bekannten TV-Anwalt Ingo Lenßen (63) in der neuen Scripted-Reality "Lenßen hilft" (SAT.1) , in der realitätsnahe Rechtsfälle gezeigt und eingeordnet werden.

Das Team von "Lenßen hilft": Lisa Cramer, Ingo Lenßen (63) und Lennart Hartmann (33). © Joyn/Claudius Pflug

Weiterhin soll Norman Peters während eines Kindergeburtstags im Innenhof einen Schmuddelfilm auf Leinwand laufen gelassen haben - sodass die Minderjährigen dies hätten sehen können. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, sei er mit dreckigem Lachen entgegengetreten, behauptet die Alleinerziehende.

Erschwerend: Der Vermieter ist ausgerechnet der Bruder des Nudisten. Er behauptet, dass Frau Simmel die wahre Unruhestifterin des Hauses sei und ihre Storys nicht stimmen.

Lenßen rät der Frau, ein Stalking-Protokoll zu führen - mit Datum, Uhrzeit, Vorfall und möglichen Zeugen. Im Falle eines Gerichtsprozesses kann dies helfen.

Auf die von Lenßen in die Wege geleitete Mietminderung reagiert der Vermieter mit fristloser Kündigung wegen Störung des Hausfriedens. Maribel Simmel ist am Boden zerstört. Können Lenßen & Co. den wahren Täter überführen?

Neue Folgen "Lenßen hilft" zeigt SAT.1 montags bis freitags in Doppelfolgen ab 18 Uhr. Bei Joyn sind sie auf Abruf zu sehen.