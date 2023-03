Anna Ermakova völlig aufgelöst: "Werde diese magische Nacht nie vergessen"

Köln - Sie ist wahrscheinlich DIE Überraschung der diesjährigen Let's-Dance-Staffel : Anna Ermakova (22). Und von ihrer Entwicklung scheint vor allem sie selbst am meisten erfreut zu sein.

"Ich werde diese magische Nacht nie vergessen", schreibt die 22-Jährige am Samstag auf Instagram.

Die 22-Jährige erreichte für ihren Slowfox am Freitag bereits die volle Punktzahl von 30. Eigentlich sogar 31, denn der sonst so strenge Juror Joachim Llambi (58) zeigte neben der 10 noch eine 1 zusätzlich. Wahnsinn!

Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) probt sie bereits für die kommende Woche. © RTL / Stefan Gregorowius

Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) steckt sie bereits in den Vorbereitungen für die kommende Woche.

Und Anna legt derzeit eine echte Reise hin. Als RTL bekannt gab, dass die 22-Jährige in diesem Jahr mit von der Partie ist, gab es allerhand Kritik. Immerhin sei sie "nur" die Tochter von Boris Becker (55) und Deutsch spreche sie auch nicht.

Doch das Model, das überwiegend in London lebt, zeigt, dass sie mehr ist als das. So lernt sie neben dem harten Tanztraining auch fleißig die Sprache. Und das in einem flotten Tempo, denn mittlerweile gibt die 22-Jährige ihre Interviews schon auf Deutsch.

Sie beweist, dass sie mehr als das uneheliche Kind von Tennis-Legende Boris Becker ist, der seine Vaterschaft zu Beginn noch leugnete.

Und das kommt auch bei den Zuschauern an, die sich in den sozialen Medien voll des Lobes für die Britin zeigen.

Wenn es so weitergeht, steht Anna mit einem Tanzbein schon im Finale.