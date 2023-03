Baby verloren: Was "Let's Dance"-Star Valentin Lusin über seine Renata sagt, geht ans Herz

Köln – Manchmal liegen Euphorie und Trauer ganz nah beieinander. So ist es zurzeit zumindest bei " Let's Dance "-Traumpaar Renata (35) und Valentin Lusin (36). Der Tanzpartner von Anna Ermakova (22) hat sich nach seinem großen Triumph in Folge 3 erstmals zum tragischen Verlust seines ungeborenen Babys zu Wort gemeldet.

So sahnte das Duo mit seiner Slowfox-Performance als erstes Paar in der laufenden Staffel die vollen 30 Punkte von der Jury ab. Ein großer Moment nicht nur für Anna, sondern auch für Valentin, der den Großteil seines Lebens dem Tanzen widmet.

RTL-Tänzerin Renata Lusin (35) hat ihr Baby in der frühen Phase ihrer Schwangerschaft verloren. © Instagram/Renata Lusin

Tatsächlich dürfte die Botschaft angekommen sein, denn Renata schrieb in einer Instagram-Story, sie sei "unendlich stolz" auf Valentin und Anna: "Ich liebe euch so sehr. Ihr macht mich so, so glücklich! Danke, danke, danke!"

Bald wolle sie sich noch einmal ausführlicher bei ihren rund 172.000 Followern melden. "Vielen Dank für eure lieben Nachrichten, das tröstet mich sehr."

"Ich weiß, dass sie zu Hause im Herzen bei mir - bei Anna - ist und uns unterstützt. Genauso, wie ich bei ihr im Herzen bin", erklärte Valentin kurz nach der dritten Live-Show im RTL-Interview. "Und sie muss gar nicht im Studio präsent sein, sie unterstützt uns auch so."

Renata sei eine "toughe Frau". "Sie ist so, so stark - das bewundere ich an ihr", hatte der gebürtige Russe bereits im Vorfeld von seiner Liebsten geschwärmt.

"Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln. Wie wir es schaffen, gegenseitig den Blick nach vorne zu geben, uns in schwierigen Situationen zu trösten."