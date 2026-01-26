"Let's Dance"-Cast endlich komplett! Mit ihr hat wohl keiner gerechnet
Köln - Das Teilnehmer-Feld für die neue "Let's Dance"-Staffel ist komplett. Bis zuletzt fehlte noch der Name einer weiblichen Kandidatin. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mit ihr haben wohl die wenigsten gerechnet!
Wie sie selbst gegenüber "Bild" verraten hat, wird Bianca Heinicke (32) ab Februar bei RTL das Tanzbein schwingen und sich damit dem strengen Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González stellen.
Ein Greenhorn auf dem Parkett ist die erfolgreiche YouTuberin nicht. "Ich habe schon immer gerne getanzt. Aber so richtig ernsthaft? Das kam erst mit unserem Tanzkurs vor zwei Jahren", erklärt sie im Interview.
Mit "uns" meint die Blondine, die mit ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" eine sensationelle World-Wide-Web-Karriere hinlegte, sich und ihren Partner Timothy Hill. Für diesen hatte, so Ex Julian "Julienco" Claßen (32), Bianca vor einigen Jahren ihren Ehemann verlassen und den Neubeginn gewagt.
"Ich hatte schon länger den Wunsch, mal so einen Partner-Tanzkurs zu machen. Ich ergriff dann einfach die Initiative", führte sie weiter aus. Jetzt will sie ihr Können weiter ausbauen - und das vor einem Millionenpublikum.
Gesucht werden die Nachfolger von Ekaterina Leonova und Diego Pooth
Ein bisschen bange ist ihr schon, den nötigen Ehrgeiz bringt Bibi aber auf jeden Fall mit: "Ich bin sehr perfektionistisch und mache mir vielleicht auch ein bisschen Druck. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden", sagt sie zu ihrer Teilnahme.
Insgesamt nehmen 14 Stars an der 19. Staffel von "Let's Dance" teil. Die anderen Kandidaten wurden bereits in den vergangenen Tagen und Wochen nach und nach verkündet. Die Show soll am 27. Februar starten.
Welche Profitänzerinnen und -Tänzer dabei sind, hat der Kölner Privatsender bislang noch nicht verraten. In der Vergangenheit geschah dies immer vor der Verkündung der Promi-Teilnehmer.
Gesucht wird wieder der "Dancing Star". Bei der letzten Ausgabe der Show schnappten sich Ekaterina Leonova (38) und Diego Pooth (22) den imposanten Siegerpokal. Für die ehemalige "Miss Wolgograd" war es seinerzeit bereits der vierte Triumph bei "Let's Dance".
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Rolf Vennenbernd