"Let's Dance"-Cast endlich komplett! Mit ihr hat wohl keiner gerechnet

Köln - Das Teilnehmer-Feld für die neue " Let's Dance "-Staffel ist komplett. Bis zuletzt fehlte noch der Name einer weiblichen Kandidatin. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mit ihr haben wohl die wenigsten gerechnet!

Bianca Heinicke (32) wird ab Februar bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen. © Andreas Gora/dpa

Wie sie selbst gegenüber "Bild" verraten hat, wird Bianca Heinicke (32) ab Februar bei RTL das Tanzbein schwingen und sich damit dem strengen Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González stellen.

Ein Greenhorn auf dem Parkett ist die erfolgreiche YouTuberin nicht. "Ich habe schon immer gerne getanzt. Aber so richtig ernsthaft? Das kam erst mit unserem Tanzkurs vor zwei Jahren", erklärt sie im Interview.

Mit "uns" meint die Blondine, die mit ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" eine sensationelle World-Wide-Web-Karriere hinlegte, sich und ihren Partner Timothy Hill. Für diesen hatte, so Ex Julian "Julienco" Claßen (32), Bianca vor einigen Jahren ihren Ehemann verlassen und den Neubeginn gewagt.

"Ich hatte schon länger den Wunsch, mal so einen Partner-Tanzkurs zu machen. Ich ergriff dann einfach die Initiative", führte sie weiter aus. Jetzt will sie ihr Können weiter ausbauen - und das vor einem Millionenpublikum.