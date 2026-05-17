Favoritensterben bei "Let's Dance" geht weiter: Dieser Promi fliegt vor dem Halbfinale raus!

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Faustdicke Überraschung bei "Let's Dance": Top-Favorit und Jury-Liebling Jan Kittmann wird von den Zuschauern vom Parkett gestoßen und ist raus!

Von Frederick Rook

Köln - Faustdicke Überraschung im Viertelfinale von "Let's Dance": Top-Favorit und Jury-Liebling Jan Kittmann wird von den Zuschauern vom Parkett gestoßen und ist raus! Anna-Carina Woitschack (33) kann sich auf die Anrufer verlassen.

Für GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) reichte es am Freitagabend nicht zum Weiterkommen bei "Let's Dance".
Für GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) reichte es am Freitagabend nicht zum Weiterkommen bei "Let's Dance".  © Thomas Banneyer/dpa

Der 43-jährige GZSZ-Schauspieler und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) eröffneten die Show am Freitagabend mit einem Charleston zu "Ghostbusters". Für ihre ausgeklügelte Choreografie gab es gewohnt viel Lob von Joachim Llambi (61) und seinen Kollegen.

Auch beim Trio-Dance (Paso Doble) mit Vadim Garbuzov (39) als zusätzlichem Tänzer überzeugte Kittmann - und das nicht nur durch seinen freien Oberkörper. 53 von 60 Punkten reichten dennoch nicht für das Halbfinale. Er erhielt zu wenig Anrufe.

Eine sensationelle Wiederauferstehung feierte indes Joel Mattli. Der Schweizer "Ninja Warrior"-Star hatte zuletzt häufiger um den Einzug in die nächste Runde zittern müssen - diesmal nicht. Selbst ein Unfall konnte ihn nicht stoppen.

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An der Seite von Malika Dzumaev (35) zeigte Mattli einen sinnlichen Wiener Walzer zu "Suffer" von Charlie Puth. Als Teil der Choreografie verpasste ihm Malika eine Ohrfeige. Die schlug allerdings so unglücklich ein, dass der 32-Jährige anschließend tatsächlich aus der Nase blutete.

Anrufer bewahren Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Aus

Für Anna-Carina Woitschack (33) wurde es am Ende richtig eng, doch die Zuschauer gönnten ihr einen Platz im Halbfinale.
Für Anna-Carina Woitschack (33) wurde es am Ende richtig eng, doch die Zuschauer gönnten ihr einen Platz im Halbfinale.  © Thomas Banneyer/dpa

Mattli tanzte unbeirrt weiter und kassierte die vollen 30 Punkte. Im Trio-Charleston mit Matrosen-Kostüm, diesmal mit Zsolt Sándor Cseke (38) als Verstärkung, gab es erneut Standing Ovations. Seine finale Ausbeute: 60 von 60 Punkten. Wow!

Unbefriedigend verlief der Abend dagegen für Mitfavoritin Anna-Carina Woitschack (33). Ihre Rumba mit Evgeny Vinokurov (35) zu "One in a Million" erntete vernichtendes Feedback: "Hat mir gar nicht gut gefallen. Nicht gut. Handwerklich war das nichts", rechnete Llambi ab.

Auch Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58) urteilten nicht viel besser. 22 Punkte meißelten schließlich eine herbe Enttäuschung in das Gesicht der 33-jährigen Sängerin. Die anschließende Trio-Salsa mit Ekaterina Leonova (39) überzeugte die Jury ebenfalls nicht.

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Und so fand sich die Noch-Ehefrau von Volksmusik-Star Stefan Mross (50) plötzlich im roten Scheinwerferlicht wieder. Am Ende votierten sie die Anrufer dennoch ins Halbfinale und das, obwohl Woitschack insgesamt sechs Punkte weniger sammeln konnte als Kittmann.

Die nächste Live-Sendung ist am kommenden Freitag (22. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und verspricht jede Menge Spektakel. Parallel kann die Ausgabe aber auch im Stream auf RTL+ verfolgt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Thomas Banneyer/dpa

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