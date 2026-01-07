Der Nächste, bitte: Dieser Prank-Star macht bei "Let's Dance" mit

Köln - RTL lässt die Promi-Tänzer aus dem Sack! Nach fünf Bekanntgaben wurde nun auch verraten, dass dieser TV-Star in der neuen Staffel von " Let's Dance " dabei sein wird.

Comedian Simon Gosejohann wird in der 19. Staffel von "Let's Dance" offiziell das Tanzbein schwingen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Simon Gosejohann

Viele Zuschauer haben ihn während seiner kultigen Streiche in der Kölner Innenstadt kennen- und lieben gelernt, jetzt wagt er auf dem RTL-Parkett seine bisher größte Challenge.

Die Rede ist von Comedian Simon Gosejohann (49)! In einem kurzen Clip, der auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" hochgeladen wurde, spricht der 49-Jährige über das anstehende Abenteuer.

"Hallo, ich bin Simon Gosejohann. Ich wurde bekannt durch so viele versteckte Kamera-Prank-Clips in meiner Show 'Comedy Street', aber auch anderen Shows. Challenges habe ich auch viele gemacht. Die bekanntesten natürlich gegen Elton. Aber die größte Challenge, die kommt jetzt, wenn ich bei 'Let's Dance' mitmache", verrät er sichtlich aufgejuckelt und mit jeder Menge Hummeln im Hintern.

"Ich pack's nicht. Das wird wirklich wild. Also, es ist eine Herausforderung", hält Gosejohann zwischen allen Emotionen fest.