Der Nächste, bitte: Dieser Prank-Star macht bei "Let's Dance" mit
Köln - RTL lässt die Promi-Tänzer aus dem Sack! Nach fünf Bekanntgaben wurde nun auch verraten, dass dieser TV-Star in der neuen Staffel von "Let's Dance" dabei sein wird.
Viele Zuschauer haben ihn während seiner kultigen Streiche in der Kölner Innenstadt kennen- und lieben gelernt, jetzt wagt er auf dem RTL-Parkett seine bisher größte Challenge.
Die Rede ist von Comedian Simon Gosejohann (49)! In einem kurzen Clip, der auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" hochgeladen wurde, spricht der 49-Jährige über das anstehende Abenteuer.
"Hallo, ich bin Simon Gosejohann. Ich wurde bekannt durch so viele versteckte Kamera-Prank-Clips in meiner Show 'Comedy Street', aber auch anderen Shows. Challenges habe ich auch viele gemacht. Die bekanntesten natürlich gegen Elton. Aber die größte Challenge, die kommt jetzt, wenn ich bei 'Let's Dance' mitmache", verrät er sichtlich aufgejuckelt und mit jeder Menge Hummeln im Hintern.
"Ich pack's nicht. Das wird wirklich wild. Also, es ist eine Herausforderung", hält Gosejohann zwischen allen Emotionen fest.
Simon Gosejohann freut sich über Glamour
Neben Show und Entertainment verfolgt der Ex-Freund von Moderatorin Angela Finger-Erben (45) auch sportliche Ziele. "Das ist Sport, das ist Leistung. Aber es ist auch Charme. Es ist Emotion, es ist live."
Anders als seine unzähligen Comedy-Clips im TV und Internet freut sich der angehende Hobby-Tänzer auch über den ernsten Hintergrund und darauf, nicht nur für Klamauk bekannt zu werden. "Es ist glamourös - endlich mache ich mal was Glamouröses und muss nicht mehr durch die Bochumer Innenstadt laufen. Nein, ich bin jetzt in einem beleuchteten Fernsehstudio".
Neben Simon Gosejohann sind - unter anderem - auch Jan Kittmann (43), "No Angels"-Star Nadja Benaissa (43), Sonya Kraus (52), Esther Schweins (55) und Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck (29) dabei.
Den genauen Sendestart der 19. Staffel sowie die restlichen Promis hat RTL bisher noch nicht verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Simon Gosejohann, Rolf Vennenbernd/dpa