GZSZ-Star bei "Let's Dance": "Mache mir ein bissel in die Hosen"

Berlin - Es gehört fast schon zum guten Ton, dass ein Darsteller von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ", bei " Let's Dance " mitmacht, und in der anstehenden 19. Staffel wird sich Jan Kittmann (42) die Ehre geben.

Jan Kittmann (42) wird bei der neuen Staffel von "Let's Dance" das Tanzbein schwingen. © RTL / Anna Riedel

Der 42-Jährige, der in der Daily Soap den Bauleiter Tobias Evers verkörpert, beerbt damit seine Kollegin Chryssanthi Kavazi (36), die 2023 an der Seite von Vadim Garbuzov (38) den siebenten Platz belegte.

Für Kittmann geht mit der Teilnahme an der RTL-Show ein Traum in Erfüllung: "Als ich das erste Mal 'Let's Dance' gesehen habe - das ist jetzt etwa 15 Jahre her -, habe ich sofort gedacht: Ich will das auch!", verrät er in einem RTL-Interview.

"Ich kann's kaum erwarten, dass es losgeht", drückt er seine Vorfreude aus und ist sich sicher: "Ich werde da öfter an meine Grenzen kommen, auch darüber hinausgehen."

Dazu komme ja noch das vernichtende Urteil der Jury und obendrein sei es eine Live-Show. "Oh Mann, ich mache mir auch ein bissel in die Hosen", gesteht er grinsend. Muss er aber gar nicht, denn Jan ist sogar mehrfacher Berliner Meister im Tanzen.