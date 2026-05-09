Emotionale Beichte: "Let's Dance"-Star bangte um das Leben von Frau und Tochter

Köln - Am Freitagabend musste Gustav Schäfer die Segel bei " Let's Dance " streichen. Zuvor aber tanzte sich der 37-Jährige sein Herz aus dem Leib und bot eine unfassbar emotionale Darbietung.

Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster (28) nutzten den "Magic Moment", um auf das Thema Hormontherapie aufmerksam zu machen. © RTL / Stefan Gregorowius

Was viele nicht wussten: Der Tokio-Hotel-Drummer bangte um das Leben seiner Frau Linda (42) und das seiner Tochter Lotti (9). "Das war kurz vor knapp, dass ich fast meine Frau und Tochter verloren hätte", gesteht der Magdeburger gegenüber "Bild".

Lange Zeit hatte das Paar versucht ein Kind zu bekommen, doch es sollte einfach nicht klappen. Daher entschieden sich Gustav und Linda für eine Hormontherapie.

In der Schwangerschaft folgte der Schock: Die 42-Jährige brach plötzlich zusammen. Grund dafür war, dass ein Embryo in den Eileiter gelangt sei - zum Glück aber auch einer in die Gebärmutter. "Das war Lotti. Unser kleiner Lottogewinn", verrät Gustavs Frau unter Tränen.

Die ganze Situation habe den Musiker geprägt. "Ich will hier gar nicht den großen Frauenversteher machen, aber ich weiß, wie meine Frau gelitten hat", so der 37-Jährige.

Daher sei für ihn auch klar gewesen, dass wenn er einen "Magic Moment" bei "Let's Dance" tanzen dürfe, das Thema Hormontherapie drankommen würde.