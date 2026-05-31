Erst Liebes-Aus, dann Sieg bei "Let's Dance": Was Anna-Carina Woitschack jetzt plant
Köln - Erst das überraschende Liebes-Aus, dann der fulminante Sieg bei "Let's Dance". Hinter Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack liegen turbulente Monate. Die 33-Jährige verrät nun, wie es für sie weitergeht!
Denn für die ehemalige DSDS-Teilnehmerin geht es momentan Schlag auf Schlag. Zeit, ihren Showsieg zu verarbeiten, hatte sie bislang allerdings noch nicht.
"Ich habe irgendwie versucht, das zu realisieren, aber das ist noch nicht angekommen", gesteht sie im Interview mit RTL.
Auch ihre Trennung unmittelbar vor Beginn der Staffel scheint ihr auf dem Weg zum Titel geholfen zu haben, um alten Ballast wegzutanzen und sich für die Zukunft zu wappnen.
"Also, ich glaube, so was kann man nicht planen. Es hat sich bei mir so ergeben. Im Nachhinein würde ich sagen: Es war gut, weil ich brauchte wirklich hier die ganze Aufmerksamkeit fürs Training, um mich hier komplett darauf einlassen zu können. Und ich fühle mich wirklich frei."
Anna-Carina Woitschack hat keinen Bock auf Pause und Ruhe
Eigentlich hatte sie vor, ihr Privatleben gänzlich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten - das ist spätestens mit dem Titel "Dancing Star 2026" aber vorerst Geschichte.
Ruhe und Abstand vom Medienrummel rund um ihre Person braucht sie eigener Einschätzung nach nicht.
Die Schlagerqueen gibt weiter Vollgas! "Ich bin seit 15 Jahren eigentlich so, dass ich immer unterwegs bin. Ich brauche das."
"Ich weiß, dass es auf jeden Fall turbulent weiter geht. Ich mag Stillstand eigentlich nicht", erklärt sie offen und ehrlich.
Neben einigen Auftritten wird die 33-Jährige zusammen mit ihrem Team an einem neuen Studioalbum arbeiten, auch TV-Jobs sind in Zukunft wieder geplant.
"Ich tanze weiter durch den Alltag", freut sich die frischgebackene "Let's Dance"-Siegerin. An eine neue Liebe an ihrer Seite ist derweil aber noch nicht zu denken, wie sie andeuten lässt.
zuletzt aktualisiert: 15.31 Uhr
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa