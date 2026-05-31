Erst Liebes-Aus, dann Sieg bei "Let's Dance": Was Anna-Carina Woitschack jetzt plant

Köln - Erst das überraschende Liebes-Aus, dann der fulminante Sieg bei " Let's Dance ". Hinter Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack liegen turbulente Monate. Die 33-Jährige verrät nun, wie es für sie weitergeht!

Zusammen mit Evgeny Vinokurov (35) hat sich Anna-Carina Woitschack (33) auf den Thron von "Let's Dance" getanzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn für die ehemalige DSDS-Teilnehmerin geht es momentan Schlag auf Schlag. Zeit, ihren Showsieg zu verarbeiten, hatte sie bislang allerdings noch nicht.

"Ich habe irgendwie versucht, das zu realisieren, aber das ist noch nicht angekommen", gesteht sie im Interview mit RTL.

Auch ihre Trennung unmittelbar vor Beginn der Staffel scheint ihr auf dem Weg zum Titel geholfen zu haben, um alten Ballast wegzutanzen und sich für die Zukunft zu wappnen.

"Also, ich glaube, so was kann man nicht planen. Es hat sich bei mir so ergeben. Im Nachhinein würde ich sagen: Es war gut, weil ich brauchte wirklich hier die ganze Aufmerksamkeit fürs Training, um mich hier komplett darauf einlassen zu können. Und ich fühle mich wirklich frei."