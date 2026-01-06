Bombe geplatzt: Diese Schönheit ist die erste "Let's Dance"-Kandidatin der neuen Staffel
Köln - Die neue "Let's Dance"-Staffel steht in den Startlöchern und auch die erste Promi-Teilnehmerin ist jetzt bekannt. Es ist Vanessa Borck!
Unter ihrem Pseudonym "nessiontour" folgen der Content Creatorin in den sozialen Netzwerken rund 1,7 Millionen Menschen. Außerdem sorgte die 29-Jährige zuletzt als "Princess Charming" für Furore. Ab Februar wagt sie nun das RTL-Tanzabenteuer.
Das Kuriose: Die Teilnahme wurde zunächst von Vanessas Vertrauten Lisa und Henry Walser via Instagram öffentlich gemacht, also noch bevor der Kölner Privatsender ein offizielles Statement dazu abgegeben hatte.
Das Paar poste ein Video, in welchem Lisa ihre Freundin freudig in die Arme nimmt. Dazu schrieben die beiden: "Wir freuen uns so sehr für dich, Maus, und werden dich wie immer zu 1000 % unterstützen. Let's fetz, du rockst das!"
In einem inzwischen hochgeladenen Vorstellungsvideo erklärt Vanessa, "aufgeregt und voll nervös" zu sein. "Ich weiß, es wird anstrengend und emotional, aber ich gehe da mit ganz viel Vorfreude rein", erklärte die 29-Jährige mit ganz viel Respekt vor der Show.
Vanessa Borck will mit "Let's Dance"-Teilnahme "mega viel verarbeiten"
Nach eigener Aussage verfügt Vanessa über keinerlei Tanzerfahrung - "außer im Club". Welche Herkulesaufgabe ihr nun bevorsteht, ist ihr dennoch voll bewusst: "Ich glaube, das ist schon nicht so einfach - und das darf man auch nicht unterschätzen. Den Druck dann auch nicht."
Immerhin die Musik spielt im Leben des TV-Stars bereits eine gewichtige Rolle. Sie gebe sich privat gerne den Tönen hin, um "den Kopf freizukriegen". Bei "Let's Dance" hofft sie nun, "mega viel verarbeiten zu können", weil Tanzen für sie "super viel mit Gefühl und Emotionen zu tun" habe.
Vanessa und ihrer Ex-Frau Ina zählen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen LGBTQ+-Community bei Social Media: Beide wurden als "Couple on Tour" bekannt und haben zusammen eine kleine Tochter.
Im September 2024 gaben die Influencerinnen völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Für Vanessa führte der Weg anschließend zu "Princess Charming". Ihre Traumfrau fand sie dort nicht. Nachdem ihre Favoritin Lotti das Format verlassen hatte, brach die 29-Jährige die Show vorzeitig ab.